Tour de France 2023: Carlos Rodriguez vinner bare etappe 14, ingen avstand mellom Wingegard og Bocagar

Carlos Rodriguez utnyttet observasjonsøyeblikket mellom Pogacar og Vingegaard på nedstigningen av Col de Joux-flyvningen. Bocagar og Wingegard kjempet om andreplassen på sprinten, og det var sloveneren som kom raskere i mål enn dansken.

Ved starten av etappen preget av krasj, klarte en stor gruppe på 22 ryttere å bryte seg løs, spesielt, Kwiatkowski, Pinot, Alaphilip, Landa, Ciccone Og Skoger, men Jumbo-Wisma-laget kommanderte et enormt tempo i pelotonen og gapet økte knapt med minuttet. I pelotonet, Goud Klynger seg til men sliter allerede 100 km fra mål.

En gruppe på 20 smelter allerede i Col du Feu og Ciccone, Woods, Pinot, Landa, etc. Mr. Aran Og Komfyrer Nå har de dannet en ledergruppe og sluttet seg til den Martinez, Martin, Isagirre, hovne opp Og Johannesen Resten av utbruddet fanges opp av pelotonen.

Men Jumbo-Visma-teamet slapp ikke taket, og bare Woods og Ciccone holdt ledelsen ved foten av Col de la Ramas med 60 km igjen. jeg erBegge mennene ble imidlertid raskt reddet.

På Col de Joux-flyvningen, UAE Jumbo-Visma og Marg Den gule trøya kommer til hodet på gruppen for å øke tempoet fra føttene. Men fortsatt Wood Van Aert Justerer seg foran og forårsaker en enorm akselerasjon som eksploderer gruppen.

Etter en lang stund Gus, Adam Yates Med Boggar på hjulet tar han ledelsen av gruppen, og Wingegard er den eneste som kan følge de to mennene. 4 km fra mål setter Boggar fart og kjører unna Wingekard, som holder seg noen titalls meter før han snur tilbake 2 km fra toppen. Dansken får bonus i spurten over sloveneren over.

Rodriguez Og Adam Yates kommer tilbake på nedstigningen og spanjolen gjør en flott nedtur for å ta ledelsen med noen sekunder.

Spanjolen så seg aldri tilbake, og vant den 14. etappens solo. Bak slo Bokar Wingegard på sprinten for å ta andreplassen. Dansken beholdt sin gule trøye og ble nummer to i bonusspillet, takket være de som ble tatt på toppen av Col de Joux-flyvningen.