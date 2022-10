Tour de France 2023: Kupert rute, men dårlig timing?

Madhu-regionen Beaujolais Sikrer overgang mellom Massif Central og The Jura. 14. juli, en fransk nasjonaldag, bør sette en stopper for turneen Stort dueslag. ro med Alpene Da med den annonserte ankomsten vil være direkte og veldig brutal Morsin, Saint Gervais Mont Blanc Og detteCourchevel Aldiport. En scene på Courchevel Den fryktede Col de la Loze Kommer igjen. En personlig tidsprøve Komplekser Dette kan også skje i alpinkapittelet.

Tre dager før mål i Paris vil løpet gå ut av Alpene, med to overgangsetapper annonsert på nyttAin Og dette Jura. Dagen før Champs-Élysées, lørdag 22. juli, besøker Grande Boucle Fifth Avenue. Vogesene. En finale i bakken Markstein nevnt. I form av landeveisløp eller temporitt? Mysteriet…

Ved å krysse fem av de seks franske fjellkjedene tilbyr ASO en sterk rute, ganske gunstig for klatrere. På den annen side, igjen, bør ikke Tour de France gi en stor kjørelengde i treningen av klokken. Ingen tvil om at det vil påvirke utvalget Remco Evenepoel For hans store turné i 2023-sesongen Dette valget er ikke allerede tatt…