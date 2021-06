Tour de France Femmes inkludert i Women’s WorldTour 2022

2022 Women’s WorldTour er kunngjort, og det er ikke bare flere dager enn noensinne, men det vil også være flere kvinnelige løp i toppklasse i Storbritannia.

Det høyeste nivået av internasjonal racing neste år vil bestå av totalt 67 dager, med Storbritannia som arrangerer en seks-dagers, tre-dagers kvinnetur tildelt RideLondon.

Dette er en betydelig økning i WorldTour-løpsdagene, det forrige høyeste antallet var 52 i den siste pre-pandemisesongen, 2019. Samme år var det syv dager i Storbritannia, med den en-dagers RideLondon Classique og de seks første etappene. Kvinnetur.

Det mest bemerkelsesverdige tillegget til timeplanen er en åtte-trinns Tour de France Femmes, som starter søndag 24. juli, den siste dagen i herreløpet. Imidlertid, selv om ASO-løpets arrangører nylig sa det Ciclismonews Kurset av Le Tour de France vil fortsette, det er ikke inkludert i kalenderen.

Av britisk racing, mens Women’s Tour alltid har vært et etappeløp, er RideLondon tradisjonelt en endagsbegivenhet, hvor pelotonet tidligere taklet et kriterium i sentrum av London. Et etappeløp utelukkende i hovedstaden er høyst usannsynlig, og det gjenstår å se hvilken form arrangementet vil ta, men hvis du drar deg inn i de lokale fylkene, vil det helt sikkert forhindre at kvinneturen besøker Sørøst-England, spesielt siden de to er separate bare i syv dager

Serien begynner med Strade Bianche 5. mars, og som alltid har vært tilfelle, er det store flertallet av WorldTour i Europa. Faktisk, med utelatelsen av Australias Cadel Evans Great Road Race, er bare den tredagers turen til Chongming Island, i nærheten av Shanghai, noe annet sted enn sportens hjerte.

En bemerkelsesverdig retur er løpet tidligere kjent som Giro Rosa, som har returnert til Giro d’Italia Donne-tittelen. Etter å ha blitt sparket ut av WorldTour for ikke å oppfylle kriteriene som UCI har satt for toppnivåbegivenheter, spesielt live TV-dekning, har den nye administrasjonen tydelig sørget for at maktene kan være i samsvar med de påkrevde forskriftene.

Det italienske løpet vil forbli på sine tradisjonelle ti dager i begynnelsen av juli, og skape et nivå av kampbelastning som aldri har blitt sett før i Women’s WorldTour.

I løpet av de 114 dagene mellom starten av Itzulia Women den 13. mai og slutten av Simac Ladies Tour (oppført på UCI-nettstedet under det gamle navnet Boels Ladies Tour), er det 49 dager med WorldTour-løp i åtte land.

Selv om dette åpenbart overskygges av herreløp, er årets ni kvinnelige WorldTeams i gjennomsnitt bare 13,2 ryttere hver. Og med alle disse lagene som kreves for å sende lag, vanligvis seks kvinner, til alle WorldTour-løp, vil den perioden være en travel tid for både ryttere og ansatte.

Men med opprettelsen av flere WorldTour-lag neste sesong og en eksponentiell økning i dekning, kan budsjetter og lagstørrelser bidra til å legge til rette for større engasjement.

Denne økningen i disse forpliktelsene reiser imidlertid spørsmålet om hva som vil skje med ProSeries og racing på lavere nivå, som uten de beste lagene og deres store navn, kan disse hendelsene slite for å tiltrekke seg den nødvendige finansieringen for å fortsette.

Sammen med Itzulia, hvis innledende utgave var planlagt til i år, men avlyst på grunn av den globale helsesituasjonen, er det et nytt etappeløp med Battle of the North satt til å erstatte den fire-dagers Ladies Tour of Norway.

Det opprinnelige målet var å holde et 10-dagers arrangement, men da arrangørene av de to svenske løpene på Vårgårda ikke er villige til å delta, vil det være begrenset til seks etapper, og besøker Danmark og Norge med en etappe i Sverige.