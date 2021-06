Tour de France Nivå tre live: Lorient til Pontivi

Oppdater

Den belgiske journalisten Sven Spoormakers rapporterer at Gerant Thomas ‘skade var en fordrevet skulder. Steven Cruiseviz ble også behandlet av teambilen sin, men jumbo-wisma-mannen ser ut til å kjøre bra. Forskyvet skulder, umiddelbart behandlet av team osteo, rapporterte de om RTBFsport28. juni 2021 Se også

Gapet mellom Peloton og Thomas blir mindre, med waliseren nå bare to minutter i balansen. Han ser ut til å sykle bra, støttet av lagkameratene Luke Rowe og Dylan van Barley.

Kessings oppgivelse ville være et stort slag for Jumbo-Wisma. Han er et pålitelig medlem av Primrose Rocklees ‘veloljet maskin, og ulykken hans var den siste på tre dager med stress for det nederlandske laget.

Robert Kessing fra Jumbo-Wisma forlot løpet. Hollenderen var involvert i ulykken, som også slo ned Gerant Thomas.

Waliseren får behandling på vei tilbake til Pelton fra teambilen. Delingen har i mellomtiden fortsatt fordelen 2:25, med en rekkevidde på 138 km.

Thomas er tre minutter bak Pelotton, han er nå alene, og bak ham er en Enios Grenadiers-bil. Han holder ribbeina til høyre, og det ser ut til at han kan ha smerter i håndleddet.

Thomas var veldig nær fronten av klyngen, tilsynelatende kolliderte med Bahrain-Victorius-turen, men TV-reprisene var ikke så åpenbare. Han går tilbake i laget med tre Aeneas Grenadiers-spillere.

Gerant Thomas sykler tilbake til Pelton, men han er ikke veldig komfortabel. Han ser ikke ut til å spille noen skader, men la oss se hva som skjer den neste kilometeren.

Nok en stor ulykke foran klyngen, denne gangen Aeneas Grenadiers. Gerant Thomas er nede og ser vondt ut.

TV-kameraer som sender løpet rundt om i verden er fylt av tunge regndråper. Avstanden mellom Peloton og utgangspunktet er 2:26, ​​og forvent ikke at den vil øke mye på grunn av dette våte været.

Våt, våt, våt. Det regner på tertiære veier. Ikke ønsker å bli overveldet av glatte forhold, tar Peloton forsiktig rundkjøring av stien. Det virker tøft. READ Finland vs Belgia Live: Euro 2020 siste oppdateringer

Fordelen med gapet er nå 2:23, 156 km. Peloton virker fremdeles ikke behagelig å bryte fire minutters pause.

Gerant Thomas har advart på Eurosport at værmeldingen for dagen kan vise seg å være litt vanskelig. Det er lite sannsynlig at løpet ikke ender i en fart, men Peloton må ta seg av mulige splittelser og unngå ulykker. Vi husker alle ett trinn.

Det er Lotto – Soudal, teamet til Caleb Ivan, foran Peloton, og avstanden mellom dem har redusert seg litt, nå til 160 km på 2:41.

Bookies har skryt Caleb Ivan av en seier på tredje nivå da australierne ser etter sin sjette turseier. Arnaud Demare var den andre favoritten, med Cavendish den tredje. Les historien vår her Når det gjelder hva bookmakerne forventer at det tredje nivået skal være

Vil Cave slå nivå 31 i dag?

Michael Shore, den mest erfarne rytteren i pausen, gjorde sitt 11. utseende i sveitsisk racing. 34-åringen har vunnet to tidsforsøk på lag med sitt tidligere lag PMC Racing, men har aldri vunnet en individuell etappe.

167 km for løpet. For resten har intervallet på fem fordelen 3:14. 2,3 km fra Peloton Road. I det fjerne var de overlevende glade for å ha lys i noen timer.

Avskalling hadde selvsagt kledd i King of the Mountains-trøya på trinn ett og på trinn to, både i går og i dag. Han er nå nummer to i kategorien Matthew van der Boyle, men han har samme antall poeng – 4 – for nederlenderen, som kan forventes å se ham tilbake på poenglisten på slutten av dagen.

Å etablere en pause fra den dagen er nå alltid grei, men en enkel affære i dag. Det kan forventes at Peloton gir dem en pause på fire minutter.

Vel, det tok ikke lang tid før det skjedde: Bora-Hanscros øyeskall er der igjen, så den dagen ser ut til å ha splittet seg. Han får selskap av Cofetis ‘Jelle Wallace, AG2R Citroens Michael Shore og P&P hotellpar Cyril Barde og Maxim Chevalier. De fem menneskene tilbakelagte 173 km på omtrent tre minutter. READ Man City mot Chelsea Live! Champions League-finale

Ploton er på vei til tredje fase av Tour de France 2021 for en nøytral start. På løpet tredje løper vi Riders Lorient 4 km fra flaggfallet. Warren Barquil (Arcia-Samsic) er for tiden klyngeleder, og vi blir behandlet på noen utsikter over bukten.

Gerant Thomas er her før starten av den tredje omgangen, etter at lederen for Enios Grenadiers tapte omtrent 17 sekunder i går på Mar de Bratagne: “Å miste tid er ikke bra, men det er fortsatt en lang vei å gå. Vi må være optimistiske og positive.” Noen utfordring med hvem som er leder for Aeneas nå? GeraintThomas86 “Det er åpenbart ikke bra å kaste bort tid, men det har fortsatt en lang vei å gå. Vi må være trygge og positive.” # TDF2021 pic.twitter.com/ C4XAmCjv2Y28. juni 2021 Se også

Vi har mottatt en oppdatering om den involverte lørdagsulykken De Seer og Tony Martin. Politiet i Frankrike prøver nå å finne ham via Facebook når myndighetene etterforsker krasj. Arrangørene av Tour de France ASO har også sagt at de planlegger å saksøke fanen for å ha forårsaket den største bunken på den siste 50 km-etappen. Hele historien er her: Fransk politi bruker Facebook for å finne fans som er involvert i Tour de France-krasj

Matthew van der Boyle vil ri en Maverick nøytral servicesykkel på den tredje Maverick … Ny sykkeldag for athiMathieuvdpoel, dette er en skjønnhet! Takk @canyon_bikes 💛 pic.twitter.com/ZvCsXYdvjB28. juni 2021 Se også

Dagens fase er planlagt å starte klokken 13.10 og slutte klokka 16.44 til kl. Så det starter klokka 12.10 for britiske fans. I mellomtiden vil vi gi deg alle reaksjonene og meldingene på forhånd, så hold deg oppdatert.

READ Soulscar er enig i at Manchester United må 'finne en gnist' etter uavgjort i palasset Julian Alleppey var veldig glad i å vinne 2. etappe i går og stramme grepet om den gule trøya, men den franske superstjernen rykket tilbake da Matthew van der Boyle tydelig løp i More de Bratagne. Aleppo, som mistet den gule trøya i prosessen, snakket etter pallen: “Jeg prøvde å følge Matthew på den første stigningen, men følte at beina ikke var noe unntak.” Les hele reaksjonen på Albilip: Julian Aleppo innrømmer at Matthew van der Boyle var ‘ganske enkelt sterk’ i andre etappe av Tour de France

Før du starter dagens plattform, kan du fange alle handlingene fra nivå to, med analyse C.W. Bidragsyter Stephen Pudicombe brøt fem talepoeng fra andre dag, inkludert Rocklick og Bocazar som fikk tid, Van der Poyles seier, og Gerant Thomas tapte noen sekunder. Fem snakkepunkter fra andre fase av Tour de France 2021

Gårsdagens seier er en rask påminnelse om hvor mye Matthew van der Boyle betyr. Utmattelse, spenning og gratulasjoner fra @ Alafpolak1 …. se mathieuvdpoel feirer suksess i sin Tour de France Nivå 2 🎥 _________ # TDF2021 pic.twitter.com/hZtPd1txo827. juni 2021 Se også Nederlanderen gikk inn i den gule trøya, og hans avdøde bestefar Raymond Poulter oppnådde det han hadde drømt om så langt. Noen ganger er følelsene bak løpet bedre enn selve løpet.