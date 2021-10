“Tour de France, perlen jeg er ikke klar til å gi opp”

Administrasjonen av Women’s Tour de France er overlevert Marion Red, Tidligere løper, France Télévisions -kommentator … og kamerat Julian Alleppey. Hun er ansiktet til dette etapperittet som starter i Paris … på dagen for herreturen, som vil vare en uke.

“Det var en utfordring, men fremfor alt var det en stor ære for meg“Forklare Marion Red. “Kvinner som sykler har vokst så mye siden jeg avsluttet livet mitt! Flere grupper, flere medier … så det er flere ressurser. I mine hender var det en perle, og jeg var ikke klar til å forlate den.. Vi ønsket å starte dette løpet på nytt under spesielt gode forhold, spesielt for kvinner som har samme infrastruktur som menn som behandles likt. Og målet er å starte dette løpet igjen om 5 år, 10 år, 20 år! Hvorfor ikke 100 år!“

Ruten er kort i tid og kjørelengde.

“Nivåene er korte, ca 130 km, tiden renner ut. Så det var vanskelig å gå til Pyreneene eller Alpene. Så vi dro til Vojas, men jeg vil forsikre deg om at vi ikke kommer til å gå lei! Jeg kjente igjen nivåene: de to siste er skumle! På favorittsiden er det vanskelig å si for 6 måneder siden, men jeg kan se Anemic von Vluten, Sicilia Ludwig, Catarcina neviatoma Eller fransk jente Juliet Lopez.“