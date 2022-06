Tour de France: Quick-Step-Alpha Vinyl No Alabilip og Cavendish

Julian Alabilip skal ikke delta i Tour de France i år. Den doble verdensmesteren dukket ikke opp i utvalget som ble utgitt av Quick-Step Alpha Vinyl-panelet mandag ettermiddag. Under søndagens franske mesterskap, etter et massivt fall i Liege-Pastogne-Liege, var Albilip tilbake.

Etter hans fall i Liège-Bastogne-Liège, Julian Alabilip Han la ut i et kappløp mot klokken for å delta på Tour de France, som starter fredag ​​1. juli. En tur, hvor han ikke blir som lagkameraten til slutt Mark Cavendish, Den nykårede mesteren i Storbritannia.

På øving kjørte den franske rytteren for første gang i søndagens konkurranse, hvor han ble nummer 13. Et mesterskap Vunnet av laget hans Florian SenselIkke på denne eksamen heller.

For denne 2022-utgaven, Team Patrick Lefebvre Stoler hovedsakelig på sin nederlandske sprinter Fabio JakopsonDen ufeilbarlige danske piloten ble skutt opp av en fisk Michael Morkov. Dette er første deltakelse i Jacobsons Grande Bouquet, som har et lag i sin helhet i sprintetappene. Å jage stadiene for opprettelsen av Belgia ville være et spørsmål, der to svart-gul-røde representanter ble valgt ut. Tim Techlerk Og Yves Lampaert.

Tour de France starter denne fredagen i København med en individuell tidsforsøk på 13,2 kilometer.

Quick-Step Choice for Tour de France: Caspar Askreen, Andrea Bagioli, Matteo Cattenio, Tim Teklerk, Michael Honore, Fabio Jakobsen, Yves Lambert og Michael Morkov