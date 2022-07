Tour de France: Woud van Aerts tull om dopingrykter

Etter å ha satt den raskeste tiden under denne 20. og siste etappen, fortsatte belgieren å irritere seg over dopingrykter rundt laget hans.

VDa Vaud van Aert klokket inn på den 20. etappen av Tour de France på lørdag i Rocamador, vendte Vaud van Aert tilbake til dopingryktene rundt hans prestasjoner og Jumbo-Wisma-laget.

«Jeg vil ikke svare, det er et dumt spørsmål,» sa Van Aert. «Hver gang noen vinner, kommer hun tilbake. Fordi vi er talentfulle, må vi forsvare oss? Jeg forstår det ikke. Vi jobbet hardt for dette. Sykling har endret seg, vi sender sjekker hele tiden, hele året, vi kommer til vårt hjem, vårt hjem. Vi trener. Og når du ser hvordan laget har utviklet seg de siste årene, er det ikke slik at det kom ut av ingenting.»













Hans danske lagkamerat Jonas Wingegaard fortalte også om ryktene. «Vi er helt rene, hver av oss er på laget. Jeg kan garantere alle, ingen vil ta noe ulovlig,» understreket den gule trøya. «Hvorfor var vi gode? Dette er takket være produktet vårt, sa han. Vi holder kurs i høyder som ingen andre gjør. Vi gjør alt vi kan med utstyr, trening, ernæring. Vi er det beste teamet for produktet, det er derfor du bør stole på oss. »