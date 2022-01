Tour de Norvège – Dijé 15 équipes annoncées au dartpart, dont 8 WorldTour

Les arrangører du Tour de Norvège På davoilen finner du 15 fremste quizer som deltakerne må forhåndsvise programmet 24 eller 29 ganger. 8 de ces formasjoner appartiennent au WorldTour, dont INEOS grenaderer, qui avait remporté la course lan passé avec Ethan Hayter, ainsi que Quick-Step Alpha Vinyl, Team DSM eller ekstranummer Bora-Hansgrohe. Det er 6 ProTeams, ikke Alpecin-Fenix, et une Continentale, le Team Coop. Her er noen forslag til hvordan du kan se ut eller få en avtale om antikke gjenstander Tour de Norvège Den utspekulerte og grusomme måten jeg behandler dem på ville nok opprørt henne litt.

Disse ipesquipes-gavene på Tour de Norvège (24-29 mai)

WorldTeams

INEOS Grenadiers (GBR)

Bora-Hansgrohe (ALLE)

Intermarché-Wanty-Gobert (BEL)

Trek-Segafredo (USA)

Quick-Step Alpha Vinyl (BEL)

Team DSM (NED)

Israel-Premier Tech (ISR)

Lotto Soudal (BEL)

ProTeams

Gazprom-RusVelo (RUS)

Alpecin-Fenix ​​(BEL)

Sport Vlaanderen-Baloise (BEL)

Caja Rural-Seguros RGA (ESP)

Human Powered Health (USA)

Bardiani-CSF-Faizanè (ITA)

Continental

Team Coop (NOR)