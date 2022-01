Tour de Norvège – Il y aura 20 formasjoner au départ, dont 10 WorldTour

Les arrangører du Tour de Norvège På davoilen finner du 20 quizer for deltakere i forhåndsvisningsprogrammet på 24 eller 29 mai prochains. 10 ces formasjoner appartiennent au WorldTour, dont INEOS grenaderer, qui avait remporté la course lan passé avec Ethan Hayter, ainsi que Quick-Step Alpha Vinyl, Team DSM, Jumbo-Visma eller ekstranummer Bora-Hansgrohe. Det er 7 ProTeams, ikke Alpecin-Fenix, et 3 Continentales.

Video – Edvald Boasson Hagen, trippel vinqueur du Tour de Norvège

Disse ipesquipes-gavene på Tour de Norvège (24–39 mi)

WorldTeams

INEOS Grenadiers (GBR)

Bora-Hansgrohe (ALLE)

Intermarché-Wanty-Gobert (BEL)

Trek-Segafredo (USA)

Quick-Step Alpha Vinyl (BEL)

Team DSM (NED)

Israel-Premier Tech (ISR)

Lotto Soudal (BEL)

Jumbo-Visma (NED)

EF Education-EasyPost (USA)

ProTeams

Gazprom-RusVelo (RUS)

Alpecin-Fenix ​​(BEL)

Sport Vlaanderen-Baloise (BEL)

Caja Rural-Seguros RGA (ESP)

Human Powered Health (USA)

Bardiani-CSF-Faizanè (ITA)

Uno-X Pro Cycling (NOR)

Continental

Team Coop (NOR)

Team ColoQuick (DAN)

Riwal Cycling Team (DAN)