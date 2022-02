Fjernkontroll i 2021 for Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), le Tour de Norvège Den 11. utgaven vil være tilgjengelig 24. eller 29. mai. Rivlés reiser med arrangørene, pakker av alle bestanddeler av Toppees for sprintere, men også détapes destinasjoner aux punks, og nota lours innviet på dagen. Men det viktigste er vissheten om troisieme, lorrivée anttant jugée au sommet sanddyne 12 km à 8,2% de moyenne. Gabriel Raschdirektør for sportslige normer INEOS grenadererkommenterer parcours på nettstedet offisielt på kurset for oppdateringer.

Video – INEOS avait gagne le Tour de Norvage 2021 med Hayter

Gabriel Rasch: “Gausta, lune des ascensions les plus difficiles de Norvège”

“Tour de Norvage 2022 er en fantastisk og gratis bane, med l’incroyable ville Bergen til minne om doparten. Og gjenoppdag månenedgangen til Norfig avec l’arrivée au sommet de Gausta, som er den mest spennende og inspirerende. Vi kommer til å våge traverser på internett, donc si c’est nouveau caste anniee, cera un couureur polyvalent qui gagnera le glassela gural.” Hell rappel, vingeformasjoner seront au dopart du Tour de Norway 2022ikke dix du WorldTour.

Parcours du Tour de Norvège 2022 (24.–29. mai)

Mardi 24 mai – petape 1: Bergen – Voss, 175 km

Mercred 25. mai – 2tape 2: Ulvik – Geilo, 123,8 km

Jeudi 26. mai – étape 3: Gol – Stavsro / Gaustatoppen, 175,7 km

Vendredi 27 mai – 4tape 4: Hovden – Kristiansand, 233,5 km

Samedi 28 mai – 5tape 5: Flekkefjord – Sandnes, 181,7 km

Dimanche 29. mai – 6tape 6: Stavanger – Stavanger, 150 km