Tour of Flanders: De Gent, Girmay og van der Hoorn ut av sykehuset, men ut av Paris-Roubaix

Kirmey og van der Horn fikk hjernerystelse, men videre undersøkelse avslørte ingen brudd, forklarte den belgiske formasjonen. «For begge anbefales hvile i de kommende dagene for å unngå de langsiktige effektene av hjernerystelse,» forklarte teamets overlege, Artwin Shaffer. «Skadene deres tar også tid å leges. I van der Hoors tilfelle var det et kutt i øyenbrynsbenet og for Binium Girme var det blåmerker over hele kroppen. Og i ansiktet.» De Gent kunne forlate sykehuset mandag etter å ha gjennomgått en albueoperasjon. «Han vil bruke gips i ti dager og deretter gjenoppta praksisen som hjemmetrener,» sa legen.

«Konsekvensene av søndagens krasj var usedvanlig alvorlige for laget vårt: tre av rytterne våre ble fraktet til sykehus og vil savne Paris-Roubaix,» beklaget prestasjonssjef Ike Visbeek. Disse samlingene er supplert med Adrien Petit (fraktur av en falanx) og Hugo Page (mononukleose). Dette betyr at Intermarché-Circus-Gobert må stole på unge talenter som Laurence Rex og Dries de Bouter, som fullførte sin første Tour of Flanders sist helg. «De vil få muligheten til å få verdifull erfaring med Mike Deunissen og Baptiste Blanchard. Jeg føler at de er klare til å ta denne store utfordringen», understreket Wisbeek. «For å oppnå et resultat, må vi bruke alle våre taktiske alternativer og selvfølgelig innta en angrepsmetode.»