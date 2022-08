Tour of Norway – Etappe 4, Pure Sprinters endelig belønnet?

2022-utgaven av Tour of Norway har ikke festet siden starten og er for tiden stort sett dominert Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team), bør sprinterne få sin første sjanse til å bevise seg på fredag ​​i trinn 4. 232 kilometer lang tar det løpere mot Christianshavn Mats Pedersen (Dreck-Cecafredo), Alexander Kristof (Intermarché-Wanty-Gobert materialer), Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl Group) og mer David Decker (Team Jumbo-Wizma). Legg merke til punkteringene som f.eks Gianni Vermeerch (Alpesin-Phenix), Ethan Heider (INEOS Grenadiers) eller Edward Prates (Caja Rural-Seguros RGA), vil ønske å vise sine kvaliteter under stigningen til Kimlecollen (1 km 6%), hvor toppen er bare 5 kilometer fra mål.

4. fase profil

Howden – Kristiansand, 232,1 km (avgang kl. 12.55, ankommer kl. 17.55)

Dagens stigninger er listet opp

Klomra (183 km / Summit i 3. segment): 1,9 km ved 4,8 % (maks 7,5 %)

Gimlekollen (km 226,9 / 3. kategori): 1 km ved 6 %

Profil for gjenværende trinn

Lørdag 28. mai – Trinn 5: Flekkefjord – Sandnes, 181,7 km (avgang kl. 13.50, ankommer kl. 18.10

Dagens stigninger er listet opp

Josingard (topp km 27,6 / 2. kategori): 1,8 km på 9,3 % (maks 14,4 %)

Oldedal (km 139,6 / 2. kategori): 2,5 km på 7,4 % (maks 12,6 %)

søndag 29. mai – Trinn 6: Stavanger – Stavanger, 149,3 km

Dagens stigninger er listet opp

Undheim (topp km 39,5 / kategori 3): 1,7 km på 3,8 % (maks 6,4 %)

Krisabakan (km 108,1 / 3. kategori): 600m på 8,2 % (maks 14,3 %)

Krisabakan (km 142,1 / 3. kategori): 600m på 8,2 % (maks 14,3 %)

diffusjon

Eurosport-spiller : kl. 13.30 til tirsdag, kl. 15.00, onsdag, kl. 13.10, torsdag, kl. 12.40, fredag, kl. 13.45, lørdag og søndag kl. 11.50

Direkte gruppe : tirsdag 16.00, onsdag 15.00, torsdag 15.30, torsdag 16.00, fredag, 14.00 lørdag og søndag 13.30

Palmares

Siste ti utgaver

2021: 1. Ethan Heider (GBR) 2. Id Schelling (NED) 3. Mike Deunissen (NED)

2020: Utgaven kansellert på grunn av pandemi

2019: 1. Alexander Kristoff (NOR) 2. Christopher Halvorson (NOR) 3. Edwald Posen Hagen (NOR)

2018: 1. Edward Prates (ESP) 2. Alexander Kamp (DAN) 3. Edwald Posen Hagen (NOR)

2017: 1. Edwald Posen Hagen (NOR) 2. Simon Gerans (AUS) 3. Peter Weening (NED)

2016: 1. Peter Weening (NED) 2. Edwald Posen Hagen (NOR) 3. Sondre Holst Enger (NOR)

2015: 1. Jesper Hansen (DAN) 2. Edwald Posen Hagen (NOR) 3. David Lopez (ESP)

2014: 1. Maciej Paterski (POL) 2. Mark de Mar (NED) 3. Bauke Mollema (NED)

2013: 1. Edwald Posen Hagen (NOR) 2. Sergio Paulino (POR) 3. Sondre Holst Enger (NOR)

2012: 1. Edwald Posen Hagen (NOR) 2. Simon Clarke (AUS) 3. Lars Peter Nordach (NOR)

2011: 1. Wilco Gelderman (NED) 2. Daniel Holm Fodor (DAN) 3. Waygard Robinson Bucke (NOR)

Flest seire sammenlagt

3: Doktor Eric Pedersen (NOR / 1984, 1989 og 1991); Edwald Posen Hagen (NOR / 2012, 2013 og 2017)

Vinner flest nivåer

8: Edvald Boasson Hagen (NOR); Alexander Kristoff (NOR); Doktor Eric Pedersen (NOR)

5: Dylan Groenewegen (NED)

4: Jorn Stenerson (NOR)