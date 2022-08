Tour of Spain: Primos Roglics tilstedeværelse … vil lette Remko Evenboels Vuelta.

Remko Evenboel sparker i gang sin andre grand tour denne fredagen. Etter at 2021-giroen ble avsluttet for tidlig i den tredje uken, ønsker landsmannen vår å teste seg denne gangen i treukersløpet etter en flott forberedelse. Finn ut svarene på spørsmålene alle – inkludert ham – har spurt om hans evne til å vinne en stor turné i løpet av karrieren.

Så hvis han ikke fullfører det tre uker lange løpet, lever Remko Evenboel opp til ryktet sitt som favoritten til denne Vueltaen for noen timer siden. Dette overrasket løytnanten hans, Louis Verweck. Men kunngjøringen om deltakelsen til Primos Roglic kom for å fjerne dette merket på baksiden av hodet til Quick-Step for å få en god kontakt med sloveneren.

I sykling mer enn noen annen sport, er denne posisjonen – alltid teoretisk – ofte vektet av vekten av løpet. Hadde Vueltaen startet uten sin tre ganger forsvarende mester, er det sikkert at mange øyne ville ha vendt seg mot Wolfpack da han kontrollerte løpet i noen opphetede øyeblikk. Med sloveneren, selv om det er noen tvil …