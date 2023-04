Tour of the Basker Country: Andre seier på to dager for fortsatt leder Wingegard

Fem ryttere slapp unna like før dagens første stigning, Malquard (2,5 km 6,7 prosent): Harm Vanhoek (DSM), ecuadorianeren Jonathan Caicedo (ED Education-Easypost), eritreiske Natal Desfatt (Trek-Segafredo), spanjolen John Barnetsia (Caja). Rural- Seguros RGA) og franske Alan Jousseaume (TotalEnergies). De regnet 7 minutter tidligere. Pelotonet tok igjen dem 28 km fra ledelsen, like før mellomsprinten, slik at leder Jonas Wingegaard kunne hente tre bonussekunder.

Jumbo-Wizmas danske og spanjolen Michael Landa (Bahrain Victorious) slapp unna La Asturiana (7,4 km 6,5 prosent), den første delen av de 20 terminalene klatrer fra linjen.

Begge holdt seg noen sekunder foran den jagende flokken og kunne spille om seieren på sprinten. Wingegard var foran Landa og ga ham sin andre seier på to dager. Dansken, den siste vinneren av Tour de France, har 6 seire denne sesongen og 18 i karrieren. Sveitsiske Mauro Schmidt (Saudal Quick-Step) endte på tredjeplass, 2 sekunder foran italienske Matteo Sobrero (Jaco AlUla) og amerikanske Brandon McNulty (UAE Team Emirates).

Sammenlagt er Wingegaard 12 sekunder foran Landa og 31 sekunder foran franske David Gaudu (Groupama-FTJ). Fredag ​​blir etappe 5 kontroversiell rundt Amorebieta-Etzano. Baskerlands 62. turné avsluttes lørdag i Eibar, hvor Daniel Martinez sin etterfølger skal utpekes.