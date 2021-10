Touring foreslår å gjeninnføre det omvendte skrallesystemet

Ifølge henne er det viktig å fortsette å stimulere til kjøpekraft.

Turing forteller at nærmere seks millioner bilister i vårt land derfor kan holde kostnadene for turene på et rimelig og oppnåelig nivå.

Det omvendte skrallesystemet gjør det mulig å redusere særavgiftene på drivstoffprisene når de overstiger en viss terskel.

I følge tall fra den belgiske petroleumsunionen betaler vi i dag i Belgia ca 1,7540 euro/liter for bensin og diesel. Dette er en ny standardpris.

For en god måned siden var prisen på en liter diesel 1,6210 euro og en liter bensin 1,6100 euro, mens vi i august fortsatt fylte 1,5750 euro/liter for diesel og 1,5220 euro/liter bensin.

Regjeringen vinner imidlertid mer takket være høyere drivstoffpriser: Ikke bare gir høyere skatteavgifter mer penger inn i statskassen, men den ekstra merverdiavgiften kommer også myndighetene til gode, bemerker Turing. Ifølge Mobilitetsklubben er denne høyere gevinsten sosialt og økonomisk uberettiget. “Som elektrisitet og gass, er diesel og bensin grunnleggende behov for mange mennesker. Dermed tvinger økningen i drivstoffprisene folk til å spare på andre utgifter. Dette skader den belgiske økonomien. Spesielt i sammenheng med den økonomiske oppgangen etter den nåværende krisen Bevegelsen av biler må forbli demokratisk, sier han.

Det omvendte skrallesystemet ble først introdusert i vårt land i 2004, på grunn av høye drivstoffpriser. Den trådte i kraft da maksimumsprisen på diesel oversteg 1,5 euro per liter og prisen på bensin oversteg 1,7 euro per liter. Siden den gang har systemet slått av stille, til tross for at det har kunngjort gjeninnføringen flere ganger, bemerker Touring.

I tillegg til denne appellen til regjeringen, råder Mobility Club belgiere til å tilpasse kjøreatferden for å redusere mobilitetsregningen. Så han anbefaler å begrense korte turer så mye som mulig, sjekke dekktrykket eller til og med begrense unødvendig luksus (klimaanlegg, setevarme osv.). Å ta i bruk øko-kjøring vil gjøre det mulig å få en litt mindre salt pendlereddel og spare opptil €390 per år, ispedd Touring.