Toyota avslører hydrogenpatroner til bruk i hjemmet eller i bilen

Hydrogen har en fremtid i fremtidens transport, men industrifolk har til hensikt å bruke den energien til busser, tog eller fly i stedet for privatbiler, av alle slags årsaker. Toyota ønsker å tilbakevise dette faktum.

Å innlemme et hydrogensystem i en bil er ingen enkel prestasjon. Det finnes flere ulemper, som antydet av de første utstyrte kjøretøyene: teknologien tar mye plass, hydrogenkilden er kanskje ikke grønn, og ladepunkter er knappe. Ikke glem at det ikke er enkelt å håndtere denne eksplosive gassen.

Enkel å bruke patron

Toyota, som er dypt involvert i utviklingen av hydrogen til hjemmebruk, har kommet med en interessant løsning som tar form av en 40-centimeters patron, som passer inn i spesialtilpasset utstyr. Patronen kan etterfylles fra fabrikk, og den er enkel å transportere og sette tilbake etter bruk. Ifølge Toyota er disse containerne » Bærbar, billig og praktisk Det bidrar til å gi hydrogen der folk bor, jobber og leker.

Disse utskiftbare patronene har mange fordeler. På den annen side er det ikke lenger nødvendig å håndtere hydrogen i gassform eller overføringsrør. Dette løser også problemet med ladestasjoner som er mindre vanlige enn elektriske. Når det gjelder kapasiteten til disse patronene, gir ikke Toyota tall. På den annen side oppgir produsenten at enheten genererer nok strøm til å bruke mikrobølgeovnen mellom 3 til 4 timer.

Det høres fortsatt ikke ut som mye, spesielt med tanke på behovene til et helt hjem eller til og med en bil. Men det er første skritt. Toyota erkjenner også at innsatsen må gjøres oppstrøms, energikilden: hydrogen genereres ofte av fossilt brensel, noe som tydeligvis ikke er ideelt. Selskapet sier imidlertid at de er sikre på fremtiden, og sier at hydrogenproduksjon vil lykkes med å redusere karbondioksidutslipp.