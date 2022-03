Toyota Corolla 2022 | veiprøver

2022 Toyota Corolla Cross, tre fjerdedeler foran

Ideen er så fornuftig at man lurer på hvorfor Toyota brukte så lang tid på å utvikle den: hvorfor ikke lage en crossover-versjon av den uforgjengelige Corolla, nå som sedaner har viket så mye for SUV-er. Faktisk møter nye Corolla Cross mer enn folk forventet av en bil med Corolla-navnet på bakluken. Men gjør den nok for å distrahere forbrukerne fra de mange ultramoderne modellene som nå fyller små SUV-segmentet?

For å være tydelig, er Corolla Cross faktisk ganske forskjellig fra sedan-kollegene. Riktignok deler modellene samme plattform, men det er flere forskjeller her, for eksempel mellom Impreza og Subaru Crosstrek. For det første er eksteriøret helt unikt. Samtidig vil folk som er kjent med Corollas interiør finne omgivelsene alt for kjente når de glir inn i Cross-versjonen.

Men i virkeligheten betyr ingenting av dette. Toyotas idé med en modell som denne er sikkert å beholde de som forlater bilen og nå ser etter en bil i bruksformat i Corolla-folden. Men for at dette skal fungere, må Toyota finne opp et produkt som kan konkurrere med sine konkurrenter i denne sektoren.

Vi kan ikke si at den nye Corolla Cross er en skuffelse, langt ifra – med ett unntak. Vi kommer tilbake til det.

Crossoveren ser søt nok ut når du kommer nær den, selv om den ikke får hjertene til å slå raskere. Proporsjonene er posisjonelle og alt er smakfullt, fra den rimelig proporsjonale grillen, til de slanke frontlyktene, til den svakt skrånende taklinjen som ikke reduserer bakseteplassen for mye. Rundt bunnen er det plastelementer ment å styrke utseendet litt. I hovedsak spiller denne Corolla Cross RAV4s nye lillebror. Selv om den kanskje ikke er full av personlighet, er den vakker og veldig godt designet.

Innslippet er klart mer horisontalt enn i Corolla sedan eller kombi, siden du må lande litt lavere. Vel inne er det en svært komfortabel og romslig plass med enkelt og ryddig dashbord og midtkonsoll. Som nevnt vil de som kjenner Toyota og mer spesifikt dens kompakte modeller finne veien med en gang, og dette er ikke en kvalitet å overse. Ikke alle nye kjøretøyeiere ønsker å gå gjennom en læringskurve.

Som du forventer, tilbyr interiøret mer plass og allsidighet enn Corolla, selv om sistnevnte kombi- og Cross-modeller deler samme akselavstand på 2640 mm. På vår XLE-tester for firehjulsdrift er lasterommet med setehøyder 688 liter (sammenlignet med 722 med konfigurasjon med forhjulsdrift); Det er mer enn Nissan Qashqai (648 liter) og mye mer enn Subaru Crosstrek (588 liter).

Corolla Cross drives av en 2,0-liters firesylindret motor som utvikler 169 hestekrefter, koblet til en kontinuerlig variabel girkasse (CVT); Vår testmodell var utstyrt med AWD som driver alle fire hjul og kan automatisk overføre opptil 50 % av kraften bakover. Denne versjonen har også en uavhengig bakoppheng i stedet for et semi-uavhengig torsjonsbjelkesystem for forhjulsdrift.

Denne drivlinjen gjør en god jobb når det gjelder drivstofføkonomi, med AWD-varianten som gir en kombinert vurdering på 7,8 l/100 km. Vet at en hybridversjon er under arbeid, som vil forbedre dette imponerende tallet ytterligere; Den skal være klar senere i år for 2023.

Hvor rytmen gjør vondt!

Det denne motoren gjør mindre bra er å gi en livlig tur. 2,0-liters motoren gir ikke mye kraft, men det burde være nok for denne volumbilen. Det gjør den ikke, og dette er på grunn av den trege håndteringen av hestekreftene med variabel girkasse. Akselerasjonen er sakte og bråkete, til et punkt hvor du ikke vil finne tilfredshet med mindre du holder deg veldig balansert med høyre fot.

Og denne svakheten, til tross for smidigheten til modellen på veien, kan få noen til å nøle, fordi det er konkurrenter i segmentet som oppfører seg mye mer aktivt og utvilsomt gir mer glede bak rattet, for eksempel Mazda CX-30, som ikke er den eneste. Det er kanskje ikke nok til å stå opp mot det gode ryktet for pålitelighet og robust konstruksjon som Toyota bringer med seg i dette nye segmentet, for ikke å snakke om lokket med Corolla-navnet. Men dette er ikke salgsargumentet til Corolla Cross, det er sikkert.

Priser for 2022 Corolla Cross starter på $24.890 for basis L-modellen, som for øvrig er utstyrt med Toyota Safety Sense-pakken med sikkerhetssystemer. Deretter kommer LE-, LE Premium- og XLE-versjonene. Firehjulsdrift er et alternativ på $1400 på de to første og kommer som standard på de to siste.

Det siste ordet

Den nye Corolla Cross-overallen representerer en veldig solid inngang for Toyota i en kategori som virkelig trenger å bryte inn. Det er et verdifullt tillegg som glir inn i utvalget rett under flaggskipet RAV4, og ikke engang gidder å sammenligne sistnevnte, bortsett fra at den minste av de to ikke tilbyr samme kraftnivå under panseret som den større. En. De mange kvalitetene til Toyota-modeller og deres ingeniørkunst er til fulle her, men også mangelen på spenning som noen ganger preger merket.

Pourtant, si Toyota parvient à corriger l’effet d’entonnoir de cette CVT, et peut-être à offrir une deuxième option de moteur pour ceux qui veulent un peu plus de punch, elle pourrait bien avoir un meneur de segment sur les bras dans Neste år. Fordi Corolla Cross har et solid design og tilbyr stor allsidighet, et romslig, komfortabelt og anstendig interiør, kanskje utmerket (spesielt med ankomsten av hybridversjonen) i drivstofføkonomi.

Kjærlighet

vakkert utseende

Passasjerplass og lasteplass er ganske generøs

drivstofføkonomi

Generell praktisk anvendelse

Kjennskap til Toyota-sjåfører

Godt grep og god håndtering

Vi elsker mindre

Anemi drivlinje

CVT Spam

Firehjulsdrift er ikke standard i hele serien

Generell mangel på dynamikk

Ingen varme for baksetet

hovedkonkurranse

Buick Encore GX

Chevrolet Trailblazer

Honda HR-V

Hyundai Kona

Kia Seltos

Mazda CX-30

Mitsubishi RVR / Formørkelseskors

Nissan Qashqai

Subaru Crossstrike

Volkswagen Taos

