Toyota Corp. investorer straffet Toyoda for å stille spørsmål om forbrenningsforbudet

Noen aksjonærer i Toyota Motor (7203.T) kritiserte styreleder Akio Toyoda for å stille spørsmål ved Japans planer om å forby konvensjonelle biler bare noen dager etter at selskapet kunngjorde at det gjennomgikk klimatrykket og siktet seg mot karbonnøytralitet innen 2050.

De fem investorene, som samlet eier omtrent 500 milliarder dollar i eiendeler under forvaltning og har utelukkende snakket med Reuters, sa at bilprodusenten risikerer å henge bak konkurrentene som ruller ut elektriske biler, mens de gir dekning for andre selskaper som ønsker å unngå store endringer for å oppfylle klimamålene.

Japans Toyota signaliserte et skifte i sin holdning til klimaendringene i forrige måned da de sa at de ville se på presset og være mer gjennomsiktige om trinnene de tar når de reagerer på presset fra voksende aktivister og investorer.

Tre dager senere, som president for foreningen for japanske bilprodusenter, satte Toyoda spørsmålstegn ved landets beslutning om å forby nye biler med forbrenningsmotorer innen 2035 i jakten på karbonneutralitet.

“Det Japan trenger å gjøre nå er å utvide sine teknologialternativer. Jeg tror at regelverk og lovgivning bør følge etter det,” sa Toyoda.

Han la til at “politikken som forbyr biler som går på bensin eller som kjører på diesel fra starten, vil begrense slike alternativer og kan også føre til Japans tap av kraft.”

Investorer som ønsket velkommen Toyotas forrige uttalelse om press, sa at de var bekymret for at Toyoda kanskje ikke var ombord med planene.

“Vi er veldig opptatt av at Mr. Toyoda ikke ser ut til å forstå hva som står på spill her,” sa Jens Munch Holst, administrerende direktør i AkademikerPension.

Det danske fondet sa til Reuters i forrige måned at det ville se på aksjonærenes beslutning eller selge sin eierandel i Toyota hvis det ikke ble noen endring etter et “intenst” engasjement med selskapet.

En talskvinne fra Toyota fortalte Reuters at selskapet ikke umiddelbart kunne kommentere investorkritikk, men det vil ta opp klimaspørsmål senere i uken når det rapporterer om inntjening.

Selskapet har sagt de siste årene at elbiler vil spille en større rolle for å redusere utslipp, men andre løsninger bør brukes, som vellykkede hydrogenbiler eller langsomt solgte hybrider.

Med økende press på bilprodusenter for å redusere utslippene, prøver Toyota å produsere elbiler som kan konkurrere med modeller som Tesla (TSLA.O), Volkswagen (VOWG_p.DE), General Motors (GM.N) og Renault (RENA). , i tillegg til Til kinesiske oppstart som Nio (NIO.N) og Xpeng (XPEV.N).

De fem investorene som snakket om Toyoda-kommentarene – inkludert Storebrand Asset Management i Norge, Nordea Asset Management, Church of England Pensions Board og KLP, Norges største pensjonsfond – sa at Toyota var i fare for å undergrave konkurransekraften.

“Som aksjonær i Toyota har vi aktivt engasjert oss i selskapet og fått forsikringer om at alle lobbyaktiviteter, inkludert bransjeforeninger, vil bli gjennomgått og rapportert i år,” sa Jan-Erik Sogstad, administrerende direktør i Storebrand Asset Management.

Han la til: “Full elektrifisering for transport er viktig hvis vi skal nå våre klimamål og Toyota må ta ansvar for dette i stedet for å forlenge produksjonen av nye forbrenningsmotorer og avstå markedsandelen til andre selskaper.”

