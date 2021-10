Toyota Mirai tilbakelegger 1360 km med en …

De Toyota Mirai, den eneste hydrogenmodellen fra den første japanske produsenten, kommer fra slå rekorden for den lengste distansen reiste med en enkelt tank med H2. Faktisk har elbilen vært dekket i Sør -California. 1360 km med 5,65 kg hydrogen.

“Turen har blitt anmeldt av Guinness World Records -dommere og naturligvis oppfyller den alle kravene på dette området. Registreringen er validert 23. og 24. august 2021 under en test som favoriserte økonomisk kjøring, og på slutten av den oppnådde Mirai imponerende 152 MPGe (tilsvarer miles per gallon) og avviste bare vann.

Dobbelt autonomi

Dette løpet av 1360 km er faktisk det dobbelte av rekkevidden rapportert av US EPA. (motorveibyrået, 402 Miles eller 646 km) og slår også den forrige rekorden på 1003 km som var produsert i Europa. I 2019 hadde Mirai -rivalen, Hyundai Nexo (som også er en SUV) satt en første rekord på 778 km.

Det sier seg selv at oppførselen til Mirai å sette denne rekorden har vært flott. “Bilen ble kjørt av Wayne Gerdes, som er en profesjonell i økonomisk kjøring vi lærer. Han ble ledsaget av en co-pilot, Bob Winger. Ruten varte i to dager og begynte mandag 23. august 2021 på Toyota Technical Center (TTC) i Gardena, California.

Duoen reiste sørover til San Ysidro, deretter nordover til Santa Barbara via Santa Monica og Malibu Beach langs Pacific Coast Highway. Teamet returnerte deretter til sentrum av Toyota før det ble mørkt. Han dro neste morgen midt i rushtiden og tok motorveien mellom San Diego og Los Angeles i Orange County. Bilen kjørte til det ikke er mer hydrogen, og teller deretter totalen på 845 mils kilometerteller. “

5,65 kg

På slutten av reisen, Mirai hadde brukt 5,65 kg hydrogen, alt mens du passerer foran ikke mindre enn 12 hydrogenstasjoner underveis, men aldri stopper der for å fylle bensin. Det gjenstår å se om Denne registreringsformen gjelder også for batterier med elektriske biler.. Fordi det Klart luft Da kan den gå fra et allerede rekordområde på 837 km til mer enn 1600 km.

Hva, egentlig denne gangen, begraver en gang for alle ” angstområde »At noen mennesker utvikler seg angående elbilen.