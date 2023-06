Toyota presenterer tre spesialutgaver av sine GR-modeller | bilnyheter

I går kveld mottok vi tre kunngjøringer fra Toyota i rask rekkefølge, som hver introduserte en ny spesialutgave av selskapets GR-modeller. Vi snakker unike behandlinger for GR86, GR Supra og GR Corolla.

Alt brakt til deg av Toyotas racingdivisjon, Gazoo Racing.

Foto: Toyota Foran på 2024 Toyota GR Supra 45th Anniversary Edition



Foto: Toyota Baksiden av 2024 Toyota GR Supra 45th Anniversary Edition



2024 Toyota GR Supra 45th Anniversary Edition (45 enheter i Canada)

I 2024 vil Supraen feire 45-årsjubileum, mens i 1979 ble en viss Celica Supra introdusert. For anledningen vil kanadiske forbrukere bli tilbudt en spesialutgave som feirer anledningen, med en hastighet på 45 eksemplarer.

Modellen hyller Supra fra 90-tallet og har en unik og attraktiv farge, en nyanse kalt Orange Plasma. Utgaven er basert på en 3.0 Premium-versjon. Den er lavtspent og utstyrt med en manuelt justerbar bakvinge for å modifisere downforce. Bilen arver også 19-tommers sorte aluminiumsfelger og svartlakkerte bremsekalipere med GR-logoen foran.

Innenlands vil dette samleobjektet kun være tilgjengelig med den sekstrinns manuelle girkassen, som ble lagt til tilbudet for 2023.

Foto: Toyota 2024 Toyota GR Corolla Track Edition



2024 Toyota GR Corolla Track Edition

I utgangspunktet skulle Circuit-varianten av Toyota GR Corolla kun tilbys for år 2023. Tidligere i år kunngjorde selskapet at det ville fortsette reisen i 2024. Og nå presenterer Toyota oss denne spesialutgaven reservert for den neste årgang . .

Modellen vil være tilgjengelig med to nye farger, Flame Blue og Ice Cap. Den vil ha på seg 18-tommers smidde aluminium BBS-felger, hjul som ligner de på Morizo-utgaven, eksklusivt for 2023. Versjonen som vil låne den blå vil dra nytte av et svart dekal på løpebrettene. Mekanikken forblir den samme med en 1,5-liters turboladet 3-sylindret motor som leverer 300 hestekrefter og 273 lb-ft dreiemoment, en mekanisme som er gift med en seks-trinns manuell girkasse.

Utstyrsnivået til produktet forblir det samme for det nye året, som spesielt inkluderer:

Et smidd karbonfibertak

En flott bakvinge

18″ smidde aluminiumsfelger

svart utvendig finish

Sportsseter med semsket skinn og syntetisk skinn

blå søm

Et JBL-lydsystem med åtte høyttalere

Der vi har forbedret tilbudet er på høyde med chassiset. Toyota beskriver endringene som følger: «Maskinvareoppgraderinger inkluderer endringer i monteringsboltene for styreutstyret, bakopphenget og batterijordforbindelsen. Aerodynamiske endringer inkluderer tillegg av aluminiumsplater til støtfangerne foran og bak, samt en endring i formen på den fremre støtfangerens luftutløpskanal. »

Modellen vil være tilgjengelig et sted fra neste vinter.

Foto: Toyota 2024 Toyota GR86 Trueno Edition



2024 Toyota GR86 Trueno Edition (50 enheter i Canada)

Til slutt, med GR86-kupéen, feirer vi 40-årsjubileet for den berømte Corollaen på 1980-tallet kjent under kodenavnet AE86, med debuten til en spesialutgave kalt Trueno. I Japan var det på den tiden en modell kalt Sprinter Trueno. Og hva betyr dette navnet? Det er avledet fra det spanske ordet som betyr torden.

Med denne modellen har vi krav på to viktige elementer. Først Trueno-behandlingen, som vil være tilgjengelig i to to-tone kombinasjoner, Halo og svart eller Race rød og svart. Da kan en ny Performance-alternativpakke utstyre modellen med blant annet Sachs-dempere og Brembo-bremser.

Foto: Toyota Interiør i Toyota GR86 Trueno Edition 2024



Thunder-utgaven, som kun vil være tilgjengelig med manuell girkasse, vil se sirkulasjonen begrenset til bare 50 eksemplarer i Canada. Den vil bli bortskjemt med en plate som vitner om dens sjeldenhet, en plate som vil bli plassert på dashbordet.

Estetisk vil modellen være lett gjenkjennelig med den sorte panseret og de svarte stripene på sidene, samt Thunder Edition-emblemet, plassert i den nedre delen av støtfangeren foran, i midten, samt på bagasjelokket. Logoen vil også være tilstede inne i girvelgeren.

Når det gjelder ytelsespakken, legg merke til at den kommer som standard med denne utgaven av Trueno. Denne unike GR86 drar nytte av den samme mekanikken som den vanlige versjonen, nemlig en 2,4-liters 4-sylindret motor som yter 228 hestekrefter og 184 pund-fot dreiemoment.