Toyota Prius (2023), uidentifisert roterende objekt

Nei, vi tok ikke feil, den vanskelige å identifisere rullende maskinen du ser ovenfor er faktisk en Toyota Prius! Det minste vi kan si er at disse 5H Generasjonen har utviklet seg mye i forhold til forgjengerne. 5 cm lavere, 2,2 cm bredere og 4,6 cm kortere enn forrige Prius, måler den nå 4,6 meter lang, 1,78 meter bred og bare 1,42 meter høy. Toyota har mesterlig klart å leke med svarte og grå elementer og subtil optikk for å skape en harmonisk og dynamisk bil. Tør vi si at denne Prius er ønskelig? Å ja ! Hatten av for Toyota!

Fremtidig Prius, men ikke så mye

Innvendig har også dashbordet endret seg mye. Ikke lenger en stor senterteller, den er nå mer kompakt med 7 tommer, plassert foran føreren og hengende over rattet, akkurat som på en viss bZ4X. Konfigurasjonen krever litt tid å justere for å finne den ideelle kjøreposisjonen. Det lille rattet med en diameter på 35 cm ligner også på elektriske SUV-er og er ikke plagsomt å håndtere. I midten av dashbordet er en andre 12,3-tommers skjerm med merkets nyeste infotainmentsystem. Selv om den er responsiv og lett å lære, er navigasjonen ikke alltid tydelig, noe som noen ganger har ført til skjellsord … Til tross for denne tilstrømningen av teknologi, beholder Toyota fortsatt de roterende og fysiske knappene for klima- og volumkontroll. I praksis gjør vi det ikke mye bedre enn det. Når det gjelder materialer og etterbehandling, er alt godt montert og verdig det japanske merket. Vi legger merke til noen mindre kvalitetsfakturerte plaster her og der. Ikke noe alarmerende, men for prisen, som vi kommer tilbake til senere, ble ikke materialer av litt høyere kvalitet nektet.

for komprimert?

Selv om den er kortere, er akselavstanden 5H Prius har vokst med 5 cm for å nå en lengde på 2,75 m. Resultatet er vi ikke så dårlig fiksert i ryggen, så lenge vi ikke overstiger 1,8 meter. Faktisk begrenser den nedre, skrånende taklinjen takhøyde og kan forstyrre større konstruksjoner. Når det gjelder bagasjeromsvolum, vokser den også med 33 liter til totalt 284 liter i 5-seters konfigurasjon. Det er bedre, men det er ikke nok…

Bare PHEV

For å flytte denne romskipsliknende maskinen tilbyr Toyota kun én motor i Belgia. Det er en 4-sylindret, 2-liters hybridmotor… ladbar! Denne mekanismen yter totalt 164 kW (223 hk) og lar Prius kreve 0-100 km/t på 6,8 sekunder samt en toppfart på 184 km/t. Den har også et batteri på 13,6 kWh som gir den en maksimal rekkevidde på 72 km i helelektrisk modus. Autonomi som bare kan oppnås når du arbeider i et urbant miljø. Men selv utenfor byen er forbruket langt fra høyt, og en reise på 60 km i helelektrisk modus er fullt mulig.

Virkelig ønskelig!

Med over 200 hestekrefter sendt til forhjulene og en 0-100 km/t på under 7 sekunder, er Prius så livlig som utseendet tilsier. Å slå seg sammen i trafikken er en barnelek. Godt plantet på støttene er den også smidig, balansert og sunn, kort sagt morsom å kjøre! Dessverre viser den slik oppførsel på bekostning av fjæringskomfort. Sistnevnte er virkelig sterk, og det merkes spesielt på brostein, kumlokk og fartshumper. Den veier imidlertid opp for dette takket være sin utmerkede aerodynamikk. Det er ikke overraskende når du ser strukturen. Selv i svært høy hastighet hører du ingen vindstøy i kupeen, noe som også kan være avhengig av god lydisolasjon. Varmemotoren er diskret når den er i gang, noe som ikke skjer ofte, og vi er oppmerksomme på svært lite spinnelyd.

Hvor mye koster denne Toyota Prius?

Prismessig har ikke Toyota tatt snøring med nye Prius. I Belgia, ikke fornøyd med å ha bare én motor, er den også bare tilgjengelig i én Premium Plus-finish som tilbys til €48 020! Som navnet antyder, er utstyret så komplett, så komplett at det, bortsett fra kroppsfargen, ikke er noe valg. Nesten 50 000 euro for en Prius er ikke billig, men en kompakt PHEV er heller ikke vanlig og den er veldig dyr! Tell minst 40 000 euro uten valg. For ikke å nevne at Prius, som alle andre Toyotaer, har 10 års garanti.

Vår dom

Tidligere hadde vi kjøpt en Prius for økonomien til hybriddrivverket eller for påliteligheten, men absolutt ikke for utseendet eller oppførselen. I dag er dette ikke lenger tilfelle, Prius har blitt en ettertraktet og morsom bil, spesielt i plug-in hybrid-versjonen! Den eneste motoren som tilbys i Belgia, den har 164 kW (223 hk) og en maksimal rekkevidde på 72 km takket være 13,6 kWh-batteriet. Absolutt ikke kvalitetene den mangler, i motsetning til plassen i kabinen … Og husk så at hvis utseendet har utviklet seg, koster også prisen siden du kjørte en Prius nå nesten 50 000 euro!

Leter du etter en ny bil?

Leter du etter en Toyota? Velg mellom over 40 000 biler på VROOM.be. Nytt og brukt! Sjekk ut de siste Toyota-kunngjøringene nå her: