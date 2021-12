TP-Link Tapo P110 Test: En diskret og komplett tilkoblet stikkontakt

En senterknapp slår av og på stikkontakten eksternt. Visninger er planlagt av TP-Link. Så langt er det ingen unntak.

Alle tre fanene er tilgjengelige. En av dem gir tilgang til programmeringsalternativet, som lar deg lage prosedyrer. For eksempel, før du går hjem, kan du velge å drive butikken fra kl. 17.00 hver kveld; Nyttig hvis vifte eller varmeapparat er koblet til.

Tidsuralternativet starter nedtellingen før det tilkoblede uttaket slutter å fungere; Vi har tenkt spesielt på mobiltelefoner som ikke skal lades i timevis.

Til slutt, “Fraværende”-alternativet skiller seg ut fra de to andre og ser ut til å være en merverdi av Tapo P110. Dette gjør at det tilkoblede uttaket kan slås av og på tilfeldig i en begrenset tid. En funksjon kan virke interessant i fravær i lang tid fordi den simulerer å være hjemme. Det er fortsatt et utvalg enheter koblet til den: en lampe eller TV ser ut til å være det beste valget for å blokkere seeren med feil intensjon.