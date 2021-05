Trær som skal felles til Dream Playground

PORT ANGELES – Femten trær vil bli fjernet fra Erickson Playfield mandag og tirsdag for å forberede byggingen av Dream Playground Generation II i juni.

Spillfeltet vil være stengt både mandag og tirsdag for arbeid på stedet og forventes å åpne igjen på onsdag.

Keith Thorpe / Peninsula Daily News Høye trær omgir stedet for den fremtidige Dream Playground på Erickson Playfield i Port Angeles på lørdag. Femten trær er planlagt fjernet på stedet for å gi plass til en oppdatert lekeplass.

Sedarene og granene som omgir lekeplassen i Race og Third streets, og noen som aldri ble fjernet fra innsiden, vil bli fjernet for å sikre klare siktlinjer og beskytte den nye overflaten, sier Corey Delikat, direktør for parker og rekreasjon. Fra byen . , på fredag.

De vil bli erstattet av mindre ikke-innfødte trær i et forhold på minst to til en, sa han, med målet om å doble antall trehimmler i området når trærne har blitt modne på flere tiår.

“På lang sikt vil de ha omtrent det dobbelte av trehimmelen som må fjernes,” sa Delikat.

“Det vil se annerledes ut, men det vil være fantastisk,” sa han.

Minst 30 trær vil bli plantet i oktober i området etter at Dream Playground Generation II og Erickson Playfield Pump Track er fullført, sa han fredag ​​og la til at byens tjenestemenn kan velge å plante mer enn 30 trær. Når de kan se området klart med de to tilleggene.

Den oppgraderte lekeplassen vil bli installert 22. – 27. juni i et fellesskapsprosjekt organisert av Dream Playground Foundation. Sean Coleman, operatør av Lincoln Park BMX-bane, fortalte byrådet i Port Angeles at bygging forventes å starte i midten av august til begynnelsen av september, og sporet forventes å være ferdig i begynnelsen av oktober.

Trær oppført i planen for begrensning av treet på byens nettsted kl cityofpa.us De inkluderer kornved, som blir 20 meter høy med en 20 fot spredning; Kanslerlindetrær, som kan vokse til ca 35 fot høye med en 20 fot spredning; Almtrær i Athen, 30 meter høye og 35 meter brede; Apollo lønn, på modenhet et slankt 25 fot tre; Norge lønn, som når 35 fot i høyden med en 15 fot spredning; og gul trollhassel, små trær omtrent 10 meter høye med en 10 fot spredning.

Noen av de større trærne som fjernes, kan kappes med lange stubber som kan hugges ut, ifølge Steve Methner, president for Dream Playground Foundation. Delikat sa at to av de største trærne vil bli igjen i en viss høyde, slik at de utskårne stubbene kan hilse på besøkende ved inngangen til lekeplassen.

“Hvis du ser på dagens lekeplassdesign, er det trær som burde ha blitt fjernet i den opprinnelige konstruksjonen.” Sa Delikat.

“Alt kommer ned på et spørsmål om sikkerhet,” fortsatte han og ryddet plassen slik at trær ikke faller på lekeplassen og bidrar til oppfyllelsen av en av hovedproblemene til de 350 spurte om prosjektet: at foreldre har en klar siktlinje mens du ser barna leke.

Kutting av trær hjelper også til med å beskytte en kostbar investering.

Treflisen på lekeplassen var en annen bekymring for respondentene. Trefiberens lekeflate på den opprinnelige lekeplassen gjorde det vanskelig å se gjenstander, for eksempel nøkler som var blitt droppet eller injeksjonsnåler som ble etterlatt av narkotikabrukere som besøkte parken etter mørkets frembrudd.

Den nye lekeplassoverflaten vil være et kort kunstgress som er spesielt designet for lekeplasser som gjør det enkelt å se noe på den, sa Methner. Den har også en 10-fots sikkerhetsvurdering, har han sagt.

Arealet koster mer enn $ 200 000, av $ 5 456 000 for hele prosjektet.

Det skal holdes fritt for furunåler, kvister og saft, ifølge Delikat.

“Vi vil forsikre oss om at vi beskytter investeringen vår,” sa han.

Conor Haggerty, eier av Sitkum Tree Service, donerer trefjerningsarbeidet, sa Delikat. Byen vil donere treverket til Kiwanis Club of Port Angeles, en av hovedarrangørene av Dream Playground.

Byen vil kjøpe erstatningstrær fra forskjellige byråer, sa Delikat og la til at han nå ikke vet hva kostnaden vil være.

Lekeplassforbedringer inkluderer pedagogiske lekeartikler, hvorav de fleste vil være tilgjengelige i henhold til Americans with Disabilities Act. Den vil ha et større sentralt trehus, klatreelementer, spinnere og en 110 fots zipline.

Methner sa at nok frivillige har sluttet seg til arbeidet med å skaffe rundt 15 personer per skift til bygningsbygging. Det er plass til opptil 80-90 per skift, sa han.

Den originale Dream Playground ble bygget over seks dager i september 2002 av hundrevis av frivillige og var et av de største samfunnsprosjektene Port Angeles noensinne har sett.

For mer informasjon om Dream Playground Generation II, inkludert den nye lekeplassdesignen, frivillige muligheter og sponsing, se www.padreamplayground.org.

Informasjon om planene for Erickson Playfield finner du på nettstedet Parks and Recreation på cityofpa.us/161/Parks-Recreation.

