Transaksjonsvarsel: Google Pixel 7 Pro 5G til salgs på Amazon

Google Pixel 7 Pro er tilgjengelig med rabatt på Amazon. Smarttelefonen er tilgjengelig nå for $832,50. Avtalen gjelder for øyeblikket for alle som bor i USA. Rabatten er tilgjengelig på 128 GB-varianten av smarttelefonen.

Google Pixel 7 Pro er for øyeblikket den nyeste flaggskipstelefonen fra Pixel. Og hvis du vil ha den beste Android-opplevelsen på avansert maskinvare, er Pixel 7 Pro det beste alternativet. Hvis det er deg, bør du kjøpe det før tilbudet utløper. Rabatten er tilgjengelig på alle tre fargealternativene, inkludert Hazel, Obsidian og Snow.

Google Pixel 7 Pro-spesifikasjoner

Google Pixel 7 Pro drives av Tensor G2-prosessor sammen med Titan M2 sikkerhetsbrikker. Smarttelefonen har en børstet aluminiumsramme. Den har også et 6,7-tommers LTPO AMOLED-skjermpanel med en skjermoppdateringsfrekvens som går opp til 120 Hz. Pixel 7 Pro har flere varianter: 128GB/8GB RAM, 256GB/8GB RAM, 128GB/12GB RAM, 256GB/12GB RAM og 512 GB/12 GB RAM.

Når vi snakker om kameraer, kommer den med et trippelkamerasystem, inkludert 50 MP vidvinkelobjektiv, 48 MP telefoto og 12 MP ultravidt objektiv. Den har også et 10,8 MP selfie-kamera.

Den har et 5000 mAh ikke-uttakbart batteri med støtte for trådløs og omvendt lading. Google hevder at hurtigladeteknologien som brukes i Pixel 7 Pro kan lade batteriet til 50 % på bare 30 minutter.

Du kan kjøp Pixel 7 Pro med rabatt her på Amazon.