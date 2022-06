Transfer Window Newspaper (06/15): Sadio Mané har signert med Bayern München!

Som hver sommer er Exchange Window Magazine tilbake! Mens du venter på at den interaktive chatten vår skal animere den varmeste tiden i dette overføringsvinduet, kan du oppdage viktig informasjon om overføringsvinduet hver dag på livestrømmen vår.



Vårt liv:

– 13:45: Fabrizio Romano bekrefter at det er oppnådd enighet mellom Sadio Mane Og Bayern München. Senegal må nå tro at bayerne klarer å frigjøre Liverpool.

– 12:25: Zelda Vigo rapporterer om situasjonen … Louis Campos ! Den nye PSG-sportskonsulenten fungerer også som konsulent for La Liga-klubben, og det vil han forbli! «Begge sider håper dette forholdet vil fortsette i mange år fremover.»

– 11.20: Den kjente journalisten Fabrizio Romano sier at Chelsea og Inter har vært involvert i diskusjoner om dette. Romelu Lukaku, «For å diskutere detaljene i lånet». Lukaku har vært i samråd med London-ledelsen, så neste steg er å finne en avtale mellom klubbene. Djevelen må være enig med Inter om hans fremtidige lønn …

– 10:20: Le Parisien bekrefter Pochettino Må forlate PSG til helgen. Det ville blitt enighet om en harmonisk deling mellom trenerens advokater og klubben.

– 09:35: Mye motstridende informasjon om situasjonen denne onsdagen Romelu Lukaku. Daily Express, derimot, sier at han vil returnere til Inter Milan på vingen, ettersom nevrokirurger er nær ved å signere Palo Dipala (utenom kontrakten med Juve) gratis. På den annen side sier italienske medier at djevelen er klar til å gjøre hva som helst for å forlate London. Med tanke på hans retur til Lombardia, et enkelt lån (en løsning som passer for Chelsea), med et fall i lønn.

– 09:30: Sladder bør tas med litt salt fordi den kommer fra den engelske tabloiden. Sol: Adnan Janusaj West Ham vil bli fulgt nøye. Red Devil-avtalen er over i Sociedad.

– 09:10: Total avtale for retur Paul Pogba Ifølge Sky Italia er Juventus veldig nærme. Butikken hevder også at France International takket nei til Manchester Citys tilbud for en måned siden. Formaliseringen av overføringen bør komme i begynnelsen av juli.

– 8:45: Ankomsten av Louis Campos til PSG er løftet om et mindre «Bling Bling»-overføringsvindu. Selv om det første målet for portugiseren var Robert Lewandowski, var det andre faktisk mindre grelt: Gianluca Skomaca. Ifølge den anerkjente journalisten Gianluca di Marcio kan den italienske spissen lande i Paris fra Sassuolo for de samme 35 millioner euro + bonus.

– 08:40: Axel Witzel Er i kontakt med Marseille! På slutten av kontrakten hans i Dortmund er Devil for tiden på jakt etter en ny klubb.

– 08:30: Som en påminnelse, vi lærte det denne tirsdag kveldHugo Kuipers Forlater Mechelen til La Gantoise!