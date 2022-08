Transfervindusavis: Samuel Umtiti, Devils» bøddel, på vei for å finne ny klubb

– 13:54: Jules fylke Vil han forlate Barca allerede? Kontrakten hans er ennå ikke ratifisert på grunn av katalanernes økonomiske problemer. Hvis problemet ikke er løst innen 31. august, kan franskmannen gjøre hvor han vil.

– 13:28: Eric Bailey Vil signere i Marseille. Manchester United-forsvarsspilleren skal lånes ut til Frankrike og en kjøpsopsjon er inkludert i lånet.

– 12:50: Casemiro Si farvel til Real Madrid. «Jeg levde den mest fantastiske historien jeg kunne ha forestilt meg. JJeg håper å komme tilbake en dag til stedet som alltid vil være mitt hjem. Jeg vil trenge mer enn tusen liv for å gi tilbake til Real Madrid og Madrid alt de har gitt meg. Alltid… Hala Madrid”.

– 12:05: Samuel Umtiti Skal finne en ny klubb. Etter å ha slått ut i unåde så lenge, vil djevelens bøddel bli lånt ut til Lessi, forfremmet til Serie A.

– 11:12: Nicholas Pepe På nippet til å forlate Arsenal. Ivorianeren forventes å slutte seg til Nice. Nice bør krysse med denne utvekslingen Edinson Cavani.

– 10:15: Chelsea er interessert Harry Maguire. Blues planlegger å levere Christian Pulisic I bytte mot kapteinskapet til Manchester United, Mye kritisert.

– 10:00: Casemiro og Manchester United, Ekteskapet er over. Fredag ​​kveld formaliserte English og Real en avtale. Volumet på transaksjonen er 60 millioner. Brasilianeren skal gjennomgå medisinsk behandling denne lørdagen.

– 09:45: Jean-Claude Billong Til England? Den 28 år gamle Clermont-midtstopperen er i samtaler med Premier League-opprykkede Bournemouth.

– 09:10: To viktige avganger på Barça? Memphis Debay Og Pierre-Emerick Aubameyang Forlat Catalonia. Det bør være Juventus for nederlenderne og Chelsea for gaboneserne. Marcos Alonso Kan gjøre det motsatte.

– 08:45: Troyes sikter mot to spillere. Tre dager senere og nå rødt lys, er den franske klubben ute etter å oppnå et stort kupp med rekruttering Ronnie LopezSevilla FC-spiller, og LOSCs unge målvakt Lucas Chevalier.

– 08:20: Milan Skriniar Har du lagt deg? Nettopp fra PSGs ståsted kan Inters forsvarer endelig bli i Italia. Lederne ber om 70 millioner euro pluss treneren Simone Inzaghi Han sa at han ikke ville flytte. «Ledere må erstatte Ranocchia. For resten er overgangsvinduet stengt». Fabrizio Romano bekreftet opplysningene denne lørdag morgen.

– 8 om morgenen:

Christophe Galtier

Tre rekrutter er ventet. Det bekreftet PSG-treneren på en pressekonferanse.

«Vi har identifisert spillerne vi mangler. Vi har det travelt. Jeg fortalte deg for to uker siden at jeg venter på tre rekrutter til.»