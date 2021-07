Transformere til en kontantløs økonomi

Gjennom årene har den raske digitaliseringen av finansielle tjenester i Bangladesh skapt et miljø der landet snart vil bli kjent som et kontantløst samfunn. Politiske beslutningstakere og noen eksperter har uttrykt troen på at full digitalisering av alle finansielle transaksjoner bare er et spørsmål om tid. Imidlertid er Govt-19-epidemien fortsatt en utfordring og en mulighet til å utvide digitaliseringen av økonomien. Den har allerede testet effektiviteten av dagens fremskritt innen digitalisering og avslørt svakheten ved infrastruktur og ledelse. Samtidig viser det at Bangladesh ofte er på rett vei for å ytterligere digitalisere økonomien til tross for noen begrensninger.

Faktisk har epidemien bevist at den kan utvikle seg med mindre penger, ellers helt kontantløs. Det er en klar forskjell mellom de to. Cashless er minimumsbalansen i et samfunn der null penger eller alle økonomiske transaksjoner foregår elektronisk. Folk bruker kreditt- og debetkort, smarttelefoner og andre elektroniske enheter for alle typer økonomiske transaksjoner. Sedler og transaksjoner med mynter eller penger er svært sjeldne i et kontantfritt land eller samfunn. Faktisk er det ikke noe slikt land i verden som fortsatt er helt kontantløst, selv om noen land allerede er veldig nær å gå konkurs.

En analyse av money.co.uk, et virtuelt nettsted og finansielle tjenesteleverandører, viser at Canada nå er det mest kontantløse samfunnet i verden, etterfulgt av Hong Kong, Singapore, New Zealand, Japan, Australia, Norge, De forente arabiske emirater , Sveits og Finland. For å bestemme størrelsen på den kontantløse økonomien vurderer den fem faktorer: prosentandelen av befolkningen med kreditt- og debetkort, grensene for ikke-kontaktbetalinger, antall tilgjengelige e-lommebokoperatører og antall automatiserte tellermaskiner ( Minibanker) per 100.000 voksne.

Til tross for noen begrensninger, kaster analysen litt lys over den globale trenden med kontantløst samfunn. Dette indikerer at land før kontanter fortsatt er langt fra å binde sedler og bytte dem mot e-lommebøker. For eksempel har 83 prosent av kanadiske voksne (15 år og eldre) fremdeles et kredittkort, noe som betyr at 17 prosent av kanadiere fortsatt vil ha penger. I Norge bruker bare omtrent 5 prosent av folk penger til transaksjoner fordi 95 prosent av mennesker har minst ett debetkort.

Derfor betyr kontantfri ikke fullstendig eliminering av penger, men gjør alle transaksjoner digitale eller elektroniske. Likevel eksisterer det fortsatt en viss mengde pengetransaksjoner, spesielt i mange utviklingsland som henger etter på grunn av teknologisk fremgang og dårlig styring. Befolkning er uten tvil en annen faktor. Selv om Kina og Japan, de to mest folkerike landene i verden, stort sett har blitt kontantløse, henger land som India, Indonesia, Russland, Brasil, Bangladesh og Pakistan langt etter i denne forbindelse. Global tilgang til bankkontoer er en annen stor utfordring i mange av disse landene.

Så kontantfri kan være en feilnavn for disse landene. I stedet er det mindre penger. Lave penger refererer til begrensningen av harde penger som et resultat av digitaliseringen av økonomisk aktivitet, som gradvis presser folk til elektroniske betalingsmåter.

I Bangladesh er mobilpenetrasjon en nøkkelfaktor for å akselerere overgangen til en økonomi som er lite kontant basert, da nesten alle har en mobiltelefon. Derfor er det ikke en umulig oppgave å bevege seg mot digitalisering av økonomien. Den gradvise adopsjonen av QR-koden betalingsmåte anses å være den enkleste betalingsmåten, som er et annet trinn i prosessen. I tillegg har Mobile Financial Services (MFS) gitt et betydelig bidrag til presset for innsamling og å bringe et stort antall ikke-bankfolk under banknettverket.

Likevel krever digitaliseringen av økonomien en sikker og sikker infrastruktur for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) på grunn av cyberangrep, online-svindel og teknologiske sårbarheter. For å redusere risikoen er en stor investering nødvendig. Samlet sett er styring i landet også en nøkkelfaktor. Mange fattige mottok ikke små kvoter under epidemier og ble overført av MFS på grunn av noen uærlige ansatte i forskjellige statlige institusjoner. De utnyttet unødvendig økonomisk og digital analfabetisme fra fattige borgere.

Den sterke tilstedeværelsen av den uformelle økonomien er en annen utfordring for å digitalisere økonomien. Imidlertid er det en mulighet til å bringe mesteparten av den uformelle økonomien under det formelle økonomiske systemet gjennom digitalisering, og dermed redusere avhengigheten av penger.

På veien mot mindre penger er det også viktig å vite og forstå størrelsen på landets pengeøkonomi. Vanligvis refererer mengden valuta i omløp (CIC) til mengden totale penger i en økonomi, men det er ikke et nøyaktig estimat. Bank of Bangladeshs tall viser at det totale utestående CIC var Tk 2.08 billioner ved utgangen av regnskapsåret og Tk 1.70 billioner ved utgangen av Fiscal 19.

Det er to deler til CIC. Den ene er valutaen i bankene eller kontantene hos bankene, den andre er valutaen utenfor bankene eller valutaen i det offentlige området. Valuta i banker er teknisk kjent som ‘Deposit Cash Banks’ (DMP) Deals ‘, som er kontanter ettersom bankene også har sedler og sedler som skal betales til innskytere og långivere. Offentlig valuta er mengden penger som holdes av enkeltpersoner og selskaper. I Bangladesh utgjorde CIC 92,30 prosent av publikum i regnskapsåret og 90,55 prosent i regnskapsåret.

I denne forbindelse trenger en annen dimensjon oppmerksomhet. Sammenlignet med landets bruttonasjonalprodukt (BNP) er ikke forholdet mellom penger veldig høyt. Forholdet mellom CICs nominelle BNP og BNP til nåværende priser er en vanlig måte å forstå bruken av penger i et land. CIC-BNP-forholdet var 6,72 prosent i regnskapsåret, og steg litt til 7,44 prosent i regnskapsåret. Kursen på FY21 kunne ikke beregnes på grunn av manglende oppdaterte data. Denne hastigheten er lav sammenlignet med mange utviklingsland som Kina og India. I India var forholdet 14,70 prosent i regnskapsåret. Likevel kan det lave forholdet mellom CIC og BNP ikke være et spørsmål om selvtilfredshet. Fortsatt arbeid med et planlagt oppdrag er viktig for å bli et lavinntektssamfunn.

