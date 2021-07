Transperfect og Semantics -fusjonen forener de to markedslederne

New York og Stockholm- (Kommersiell ledning) –TransperfektSemantics International, konsernets største leverandør av språk- og teknologiløsninger for global virksomhet, kunngjorde i dag at de vil fusjonere virksomheten med Semantics, Nordix største leverandør av oversettelses- og tolketjenester, gjennom oppkjøpet av Semantics International Group AB. De økonomiske vilkårene for transaksjonen er ikke offentliggjort.

Semantikk har en lang historie i språkindustrien og har fullført mange oppkjøp i Norden, og har blitt det største språkløsningssystemet i regionen gjennom inntekter. Semantics vil fungere som en divisjon i Transperfect -selskapenes familie og vil fortsatt bli veiledet av sitt nåværende ledergruppe.

Bill Shaw, president og administrerende direktør i Transperfect, sa: “Vi har konkurrert mot Semantics i Norden i over 15 år og har rost deres lederskap og sterke rykte. Det er spennende å ha dem som en del av vårt raskt voksende globale team og å jobbe sammen for å oppnå det beste for våre kunder. Vi ønsker alle i Semantics i Transperfect -familien velkommen som kommer hjem til noen av de ansatte som har jobbet med Transperfect tidligere.

Det integrerte selskapet har den største globale merittlisten i oversettelsesindustrien, en mangfoldig kundebase og mer enn 7.500 fagfolk over hele verden. I tråd med Transperfects M & A -strategi vil TransPerfect – Semantix fokusere på å vokse begge virksomhetene ved å dele kompetanse og ressurser for å bedre betjene kundene.

Semantics administrerende direktør Patrick Attemark kommenterte: “Etter å ha sett på den eksterne posten til Transperfect, er det forfriskende å høre at våre ledergrupper allerede er likesinnede i sin tilnærming til virksomheten. Fusjonen med Transperfect er et bevis på den vellykkede transformasjonen av Semantics til et ledende språkteknologiselskap for mange språktjenester. Selv om Semantics er ledende på det nordiske markedet, tror vi at Transperfects globale tilstedeværelse, omfattende ressurser og markedsledende teknologitilbud vil gjøre oss i stand til å tilby våre kunder den beste servicen globalt.

Språkløsninger CBO Brita Agart begynte i Semantics i 2017 med oppkjøpet av selskapet Text Mind, og sa: “I mine fire år med Semantics har vi gjort vedtak av prinsippene for profesjonell lokaliseringsledelse, kundefokus og teknologisk innovasjon et vendepunkt i vår tilnærming til den transcendentale tilnærmingen. Jeg kan ikke tenke meg en bedre partner å skrive kapitlet med, og jeg er glad for at vi nå kan tilby ytterligere tjenester av høy kvalitet til våre globale kunder.

Transfect -avtalen ble informert av CDX Consultants og advokatfirmaer Baker Pots and Winge. Majoritetsaksjonæren i Semantics ble representert av Sekula Fund V, William Blair International og Condor AdvocatePray.

Om semantikk

Semantics er et ledende språktjenesteselskap i Norden, og tilbyr et bredt spekter av flerspråklige tjenester innen oversettelse og tolkning. Vi har vært partnere i over 50 år for å få våre kunder til å skinne på alle språk. Semantics har 320 ansatte over hele verden og tusenvis av lingvister. Semantics opererer i henhold til ISO 9001, 17100, 27001 og 14001 sertifiserte kvalitets- og sikkerhetsstandarder. Selskapet har hovedkontor i Stockholm, med ytterligere virksomhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Spania og Kroatia. www.semantix.com

Om Transperfect

Transperfekt Er den største leverandøren i verden Språk Og Tekniske løsninger For global virksomhet. Med kontorer i mer enn 100 byer på seks kontinenter, tilbyr Transperfect et komplett spekter av tjenester på 170+ språk over hele verden. Mer enn 5000 selskaper over hele verden bruker Transperfect Globalisering® Teknologi som gjør det enkelt å administrere flerspråklig innhold. Med en engasjement for kvalitet og kundeservice uten sidestykke er Transfect komplett ISO 9001 Og ISO 17100 Sertifisert. Transperfect har hovedkontor over hele verden i New York, med regionalt hovedkvarter i London og Hong Kong. For mer informasjon, vennligst besøk vårt nettsted www.transperfect.com.

Om Sekula

Sekula er et private equity -selskap med fokus på mellommarkedskjøp i Norden, med misjonserklæringen “Vi investerer i ryggraden i det moderne samfunnet”. Vi investerer bare innenfor de tre vertikalene for B2B-tjenester, lett produksjon og IT- og teknologitjenester-teammedlemmer er områder med langsiktig og bevist prestasjon. Muligheter i markedene er målrettet fra makrotrender som teamet har identifisert som spesielt relevante for Norden, inkludert smart urbanisering og fornyelse av infrastruktur, økt modernisering og automatisering av næringer, samt produksjon og utvikling av tjenester. Ytelse gjennom digitalisering. Forretningsmodellen vår skaper aktivt eierskap, der vi legger til kapital, industriell effektivitet og strategisk fokus. Sekula Advisor AB er den eksklusive investeringsrådgiveren for Sekula IV, Sekula V og Sekula VI Fond.