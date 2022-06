Transport, distribusjon og postdistribusjon: Hvilke sektorer ble berørt av mandagens nasjonale streik?

Fagforeninger lovet en «maktshow» mandag i Brussel til fordel for kjøpekraft. Med en stor demonstrasjon i hovedstaden krever FGTB, CSC og CGSLB at lønnsstandardloven endres for å få større vekt i lønnsforhandlinger med arbeidsgivere. De forventer rundt 70 000 mennesker.

Mandagens nasjonale rally er den første store demonstrasjonen siden koronakrisen. En lignende aksjon ble organisert i september 2021, under helsekrisen, og samlet 7.000 mennesker ifølge politiet, og 15.000 ifølge fagforeningene. Alle sektorer av virksomhet, enten private eller offentlige, kan bli berørt.

Transport

i STIB, T-bane-, trikk- og busstransport er alvorlig forstyrret. Én metrolinje opererer.

I Flandern vil 60 % av bussene og 40 % av trikkene gå fra Lijn. Prosentandelen vil være høyere i Gent med 60 % av trikkene i drift. Motsatt vil bare 50 % av kjøretøyene sette ut i Antwerpen. De Lijn råder reisende til å konsultere ruteplanleggeren på nettsiden eller mobilappen nå.

i Vallonia, TEC Den kunngjør på sin nettside kansellering og reduksjon av tjenesten i Vallonsk Brabant og i Hainaut og i provinsene Liege, Namur og Luxembourg. Se etter detaljer i en fil Vallonsk BrabantOg i Charleroii Hinotil meg Liege Ververs Og Namur Luxembourg.

Mange demonstranter forventes å reise til Brussel med tog. Det er derfor ikke gitt noen streikevarsel fra fagforeningene i SNB: togene vil derfor gå. CGSP Cheminots spesifiserer at de ikke sendte inn en streikevarsel for å «sikre den optimale suksessen til dette tiltaket» og oppfordrer sine tilknyttede selskaper til å «samlet delta i demonstrasjonen.»

SNCB kjører ekstra tog. Jernbaneselskapet anbefaler reisende i størst mulig grad å unngå å ta tog i rushtiden på mandager. Den sveitsiske nasjonalbanken planla ikke en spesiell tariff for demonstrantene, i motsetning til det som allerede er gjort tidligere.



L «Brussel flyplass Søndag kveld bestemte den seg for å kansellere alle flyvninger som er planlagt på mandag med avgang fra Brussel nasjonale lufthavn, kunngjorde flyplassadministrasjonsselskapet. Streikebevegelser vil bli observert i mange selskaper som opererer på flyplassen, spesielt innen sikkerhet eller håndtering. En rekke spisesteder kan også stenges.

L «Charleroi flyplass Det anbefales at reisende ankommer flyplassen minst 3 timer før avgang, på grunn av potensielle forstyrrelser som en del av den nasjonale arrangementsdagen. Ingen fly dit er kansellert, men Charleroi lufthavn råder passasjerer til å holde et øye med flyselskapets nettsider.

Flere TUI Fly-flyvninger vil bli omdirigert fra Brussel lufthavn til de regionale flyplassene i Oostende, Liege og Antwerpen på mandag på grunn av den landsomfattende protesten og dens konsekvenser for Zaventem lufthavn. Dette gjelder både avgående og ankommende fly. En busstjeneste tilbys mellom Brussel lufthavn og de alternative regionale avgangs- eller ankomstflyplassene.

innsamling av avfall

Det er sannsynlig at alle renovasjonstjenester i Brussel vil bli forstyrret. Faktisk planlegger ansatte i organisasjonen Brussel-hovedstadsregionen å delta i denne streikedagen. Dette kan få konsekvenser for innsamlingen av hvite og blå søppelsekker i følgende kommuner: Brussel (Pentagon, Canal, Louise), Forest, Ixelles, Jet (noen få gater ved siden av Laken), Lacken, Nieder-over-Hembek, St. . – Gilles, Schaerbeek (noen få gater ved siden av Brussel-kanalen), Uccle og Watermael-Boitsfort (noen få gater ved siden av Ixelles).

Når det gjelder innsamling av grønne og oransje sekker, vil dette kun gjelde kommunene Uccle og Forest og de tilstøtende gatene i Forest in Saint-Gilles. For Recyparcs vil sannsynligvis alle eller deler av dem stenge 20. juni. Bruxelles-Propreté «krever at befolkningen aksepterer alle sine unnskyldninger for denne nye forstyrrelsen utenfor dens kontroll».

postlevering

Bpost forventer også et tjenesteavbrudd på mandag. «En nasjonal begivenhet kan påvirke tjenestene ved våre postkontorer, vårt kundesenter og innsamling, behandling og distribusjon av dine brev og pakker.»Ifølge selskapet på sin Twitter-konto.