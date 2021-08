Travel News – Live: De siste oppdateringene av den grønne listen forutsier at Jamaica blir rødt, Tyrkia gult

Jamaica vil gå fra gul til rød liste i denne ukens anmeldelse av Travel Traffic Light System, som forventes å bli kunngjort i dag eller i morgen.

Dataanalytiker Tim White, som har fulgt nøye med på saksstatistikk om mål rundt om i verden, twitret:

“Jamaicas positive testrate i dag er 32,4%. I går var den til og med 49% høyere, men den var alltid høyere på søndager med lavere testnivåer. Det er veldig vanskelig for Jamaica å unngå rødt nå.

White skrev i en megatråd av dataanalyse og trafikklysprognoser på tirsdag, og hadde gode nyheter for ferierende på vei til Tyrkia.

Med tanke på Tyrkias “økte vaksinasjonsrater, sikkerhetstiltak på feriesteder og nå genetisk utplassering,” sa White at spådommen hans er at Tyrkia vil gå over til rav.

UK Travel ‘Traffic Light System’ blir gjennomgått hver tredje uke, med den siste oppdateringen kunngjort 4. august, så neste anmeldelse forventes 25. eller 26. august.

