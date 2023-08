Travis Scott forårsaket nok en gang et jordskjelv i Italia

Det er ikke første gang et publikum har skapt et slikt sjokk, som vi så på Taylor Swifts konsert i Seattle i slutten av juli. Travis Scott forårsaket allerede et lite jordskjelv i Milano 1. juli. Vi kan spørre oss selv: Er disse hendelsene farlige?

Svarene er blandede. I følge Alphonsina Rousseau, direktør for Colosseum Archaeological Park, Circus Maximus ble ikke bygget for å arrangere konserter av denne størrelsesorden. «Circus Maximus er ikke et konserthus, det er et monument som skal respekteres. Av denne grunn gir vi ikke lenger positive anmeldelser for rockekonserter.«, hun sa.

Hun forklarer:Med tanke på hva som skjedde, ville vi gi en negativ mening til slike hendelser, ikke bare når det gjelder offentlig sikkerhet, men også sikkerheten og sikkerheten til den arkeologiske arven. Personlig synes jeg Circus Maximus bare bør arrangere konserter som opera og ballett, men jeg mener at arenaer ikke bør arrangere rockekonserter.«, kan vi lese på siden Stråle.

Men det virker ikke så enkelt. Mariano Angelucci, leder av Roma Tourism Commission, har stilt spørsmål ved om man skal stoppe konserter på Circus Maximus. Han argumenterer for at byen drar stor nytte av turisme, økonomi og sysselsetting og ikke kan stoppes av denne grunn.

Foreløpig er det ikke kjent om denne skjelvingen faktisk representerer en risiko. Hvis de skjer igjen, må seismologer undersøke saken nærmere. Konserthus må ta nye forholdsregler.