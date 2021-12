Tre 15 år gamle jenter forsvant, jakker ble funnet i nærheten av en Carrefour-butikk, “telefonen hennes er slått av”

Tre jenter har vært etterlyst siden torsdag morgen i Estaires. De tre 15 år gamle jentene ble sist sett foran Val-de-Lys videregående skole, der de går på skolen, rundt klokken 09.00. Jakker til dem ble funnet i nærheten av varehuset Carrefour d’Estaires. Han sier at de ikke har kommet hjem siden den gang VDN.

To av de tre jentene bor hos fosterfamilier. Ifølge gendarmeriet indikerte flere gjenstander samlet inn i begynnelsen av etterforskningen at han kan være en fuga. Det søkes fortsatt aktivt etter tenåringsjenter, og gendarmeriet er fortsatt svermet.

“Datteren min kom for sent og ble derfor ikke tatt opp på videregående skole. Institusjonen ringte meg og prøvde å nå henne, men telefonen hennes ble slått av om morgenen. Jeg ringte Gendarmeriet til Estaires direkte for å informere dem, vi er veldig bekymret.” sier Kelias far, Essential, en av tenåringene.

Han og familien foretar flere samtaler og meldinger på sosiale nettverk for å prøve å finne den lille jenta.