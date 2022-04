Tre år senere gjenvinner Notre Dame de Paris gradvis sin sjarm

Før brannen tok katedralen imot nesten 12 millioner besøkende, 2400 kontorer og 150 konserter i året.

Den 15. april 2019 ødela en gigantisk brann dette mesterverket av gotisk kunst, og ødela rammen, det berømte tårnet, klokken og en del av hvelvet. Verden.

Spalten i bygningen førte til stillaser, som også dekket sidene.

Titanic-prosjektet startet i april 2019 med bygningens «sikkerhet» (bøyning av 28 flygende torner, fjerning av stillas rundt revet, fjerning av rusk og utslipp av 450 tonn delvis flyktig bly i atmosfæren.) Fullført sommeren 2021 under høy sikkerhet, totalt 15 millioner euro.

Katastrofen utløste enestående generøsitet, med rundt 844 millioner euro i donasjoner til dags dato fra 340 000 givere fra 150 land, ifølge det offentlige organet som er ansvarlig for restaureringsprosjektet.

Parallelt med arbeidet som gjøres i kirken, fortsetter restaureringsarbeidet i håndverksverkstedene i hele Frankrike.

Arkeologiske overraskelser

Det større elementet, som kom i 1733 og er det største i Frankrike, ble reddet fra brann, men dekket med blystøv. Den er fjernet som glassmalerier og ryddet opp som 22 storstilte malerier fra 1600- og 1700-tallet, mens mange av statuene som allerede er restaurert er utstilt på Cité de l’Architecture et du Patrimoine i Paris. .

Med en solid eikeramme på himmelen, må Violet-Le-Ducks skip og sanger og spir vente litt til før gjenoppbyggingen av middelalderstrukturen starter. Ifølge det offentlige etablissementet, Paris fra våren 2023.

Tusenvis av eiketrær er allerede hugget ned i påvente av offentlige og private skoger.

En annen viktig fase av byggeplassen bør begynne på onsdag: utvinning av steiner vil gjøre det mulig å gjenoppbygge de ødelagte eller ødelagte hvelvene.

Mellom september 2020 og april 2021 ble det utført to teststeder i katedralens indre kirker, totalt 24, for å definere teknikker for å gjenopprette deres originale farger.

I begynnelsen av mars skapte forebyggende utgravninger i midten av stedet stor overraskelse: restene av en gammel treskjerm av blysarkofagen og en katedral fra 1300-tallet ble funnet på en steinplattform som skiller gudstjenestesangerne. Av Nav og de troende.

Bispedømmet ønsker å integrere samtidskunsten til eldre mestere som Le Nine-brødrene eller Charles Le Bruyne i mobile benker i stedet for sekulære stoler, og bruke restaureringen av Notre Dame til å gi nytt liv til interiørdesignen. Og bibelske fraser projiseres på veggene.

Krypten, som ligger under katedralen, skal også tjene som lett tilgjengelig lagringsplass ved å installere en heis.

Når de kommer tilbake til den berømte katedralen i 2024, vil turister og tilbedere nå gå inn gjennom den store sentralporten, ikke lenger gjennom sideportene. De vil nyte godt av en raffinert læreplan rundt midtaksen som går fra midten til koret.