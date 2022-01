Tre belgiere, inkludert den nye trestjerners kokken, “overraskende” eksperimenter, en av de “skitne, men eksotiske” rettene: den beste kokken 2022s redigerte og redigerte oppskrift

Den trestjerners franske kokken Glenn Vieille er utnevnt i juryen for å erstatte Michael Saran Utmerket kokk.

Deretter Beste konditor, RTL-TVI ønsker fortsatt å suge publikum med den trettende sesongen Utmerket kokk. Sistnevnte er preget av ankomsten til Glenn Vieille, en fransk kokk hvis restaurant fikk tre stjerner under veiledning av L’Oustau de Baumanière Michelin. Gjestekokk fra tidligere sesonger, Michael Surran ble erstattet av en ny jury. “ Jeg ble fascinert av det heleImplementert for å gjøre denne konkurransen til standard. Det er superrytmisk og komplekst. Kandidatene konkurrerer fortsatt. Personlig kunne jeg ikke ha gjort det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal jobbe i hast og hast “, sier Glenn Viel, som innrømmet å ha tatt “Mye moro Oppdag disse unge talentene som viser at fransk gastronomi fortsatt har en lys fremtid.

Hvordan valgte sistnevnte ut kandidatene som var en del av hans regiment? “Jeg dro instinktivt dit, han sa. Kandidatene overlater litt til oss og viser hvilket talent de har og vi velgerD. “

Tester “Overraskende og humoristisk”

Igjen denne sesongen, Utmerket kokk Har bestemt seg for å sette baren på høyeste nivå med stadig mer imponerende arrangementer som tilbys av kokker over hele verden som Claire Smith eller Dominic Crane. Derfor kan det være utfordrende for søkere å tilberede en livsdessert eller bruke en annen oppskrift.