Tre Bernays dør i Norge: «Storskala» snøskred

Redaksjonen gir deg råd

Noen interaksjoner med overlevende ga bevis på støtte i stedet for spørsmål om omstendighetene rundt ulykken. Psykologienheten vil bli satt opp når de kommer tilbake. «Det er viktig å snakke om det som skjedde, og selvfølgelig å sette ord på de øyeblikkene som var vanskeligst å leve med», forklarer Stéphane Darrius i Caf d’Oloron. I snuttene forstår medlemmer av alpinklubbene Pav og Oloro at snøfallet var «massivt» og spredte seg «flere hundre meter, minst 200 meter bredt».

«Laget ikke tatt»

Advarselen ble gitt klokken 14.30 lørdag 7. april i dette massivet som ligger i Troms fylke i Nord-Norge. Tre klatrere ble gravlagt. Deres seks kamerater gravde dem ut av snøen og prøvde å gjenopplive de tre kameratene deres. De er alle opplært i disse redningsaksjonene. Handlet fort. Men da et norsk nødetat ambulansehelikopter ankom området, fant en avgående lege tre Bernays døde. Klokken var da 15:22 i Lincoln.

– Forholdsreglene de tok forklarer hvorfor hele gruppen ikke ble tatt, sier Michael Nokaro. Skiløperne avanserte «en etter en», og ga plass til hverandre. «Fare i fjellet, vi gjør alt for å unngå det, noen ganger fungerer det ikke», beklager kaptein Didier Isson, en brannmann som spesialiserer seg på fjellredning. «Fjellet minner oss om ydmykhetens grusomhet,» sier et medlem av Caf d’Oloron. Selv de med enorm kunnskap og erfaring kan bli fanget i et snøskred. ⁇