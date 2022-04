Tre erfarne Berner-skiløpere ble revet med i et snøskred i Norge.

Alle ofrene for skredet som startet torsdag 7. april i Lincoln, Norge, er fra Bern. Tre medlemmer av den franske alpinklubben, erfarne skiløpere. Selve fjellverdenen er nedsunket i tragedie.

«De ble truffet av et snøskred under en skiprøve i Norge«Kan vi lese på nettsiden til den franske alpinklubben i Cavin (CAF)?

Tre erfarne skiløpere og klatrere, André Vignot, Roger Pourtau og Patrick Cariat, og medlemmer av CAFs Pau og Oloron-Ste-Marie ble drept i skredet.

De var en del av en gruppe på 9 skiløpere, som alle var fra Pierre, som vandret over Covingtinton-massivet i Nord-Lincoln, Norge.

Når skredet gikk, fant 6 uskadde klatrere likene til vennene sine med alt nødvendig utstyr.

Til tross for innsatsen og innsatsen fra de norske redningstroppene, klarte de ikke å gjenopplive alle tre ofrene.

«De er svært erfarne og dedikerte skatere. Andre Vignette var også nasjonal offiser for fjellvern«Oloron-ordfører Bernard Utry vitner.

«Han ble ofte invitert til internasjonale intervensjonshaller for å bringe sin kunnskap og erfaring når det gjelder sikkerhet. Har trent mange mennesker. En strålende personlighet til fjellet forsvinner.

Bernard Udry sier at han foreløpig har svært lite informasjon fra overlevende. «De er mer utsatt for smerte og byråkratiSier de utvalgte.

I følge Dagbladet Intervjuere i området sier at franske skiløpere er tatt.»Skred ca 200 meter bredt«.

Imidlertid er området populært «Sikker» sier beboeren. «JegSnøfallet har vært tungt de siste to dagene og det er et relativt bratt terreng.«Han vitner.

EN Advarsel om betydelig skredfare Presentert av norske myndigheter på området.

Det har vært flere ulykker i området de siste dagene.

Ett av de to skredene 30. mars i Lincoln drepte én person og skadet syv andre. Onsdag 6. april ble ytterligere to personer overrasket av et snøskred i samme område. De klarte å rømme uskadd.

Se rapport av Eric Boussard og Romain Howell: