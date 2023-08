Tre flere tilpasninger av Disney-animerte klassikere, med Jennifer Lawrence, Lupita Nyong’o og Florence Pugh i hovedrollene.

Disse skuffende resultatene er relatert til kjøling Pocahontasav Pukkelryggen fra Notre Dame og ingress Skjønnhet og fare, så ut til å lyde dødsstøtet for tilpasninger av animasjonsfilmer. Men mot alle odds fortsetter Disney på denne veien, noe som har ført til at den har tapt mye penger den siste tiden.

Rapunzel ble regissert av Baz Luhrmann

I hjertet av de første ryktene som slo Hollywood: Rapunsel. I følge Daniel Richtman, en ekspert bak kulissene ved store studioer, prøver Disney å overbevise sjef Luhrmann (Elvis, Moulin Rouge, The Great Gatsby) for å tilpasse historien om brødrene Grimm. Rollen som den unge kvinnen med det endeløse håret vil bli gitt til stjernen i serien, Florence Book Hawkeye Vises for øyeblikketOppenheimer Av Christopher Nolan. For å skildre Flynn Rider, Zachary Levy (Shazam!) har allerede søkt offentlig.

Lupita Nyong’o, en prinsesse med froskeansikt

Rapunsel Ikke det eneste prosjektet nevnt i skyggen av studioet med store runde ører. til Prinsessen og frosken, Lupita nærmer seg Nyong’o for å spille Diana. Dette kommer kanskje ikke som noen overraskelse: Han har allerede gjort mye arbeid med Disney, om enn dobbelt så mye JungelbokenEller spille en rolle i begge Svart panter Eller i siste tredjedel Stjerne krigen.

Jennifer Lawrence erstatter Reese Witherspoon som Tinker Bell

På prosjektnivå gjelder også «tre uten to»-prinsippet, med den tredje tilpasningen sentrert på Tinker Bell. Også her befinner en stjerne seg i sentrum av forhandlingene: Jennifer Lawrence. Denne gangen er historien fortalt fra hennes ståsted, så hun vil være med i alle scenene. Hvis denne informasjonen blir bekreftet, vil det komme som liten overraskelse, da Reese Witherspoon, som var tilknyttet selskapet som produsent, først ble oppsøkt.

Hvorvidt å stille opp store navn vil være nok til å forhindre ytterligere kassakatastrofer i fremtiden gjenstår å se.