Tre franske skiløpere er drept i et snøskred i Norge

Trioen, som døde i en alder av 60 år, klarte å unnslippe snøen av andre medlemmer av en gruppe på ski i Lincoln, nord for Troms.

Tre franske skiløpere ble drept i et snøskred i Lincoln, Norge torsdag (7. april), og søket etter andre ofre fortsetter nord for Troms. «Legene har bekreftet tre dødsfallDet opplyser politiet i Troms fylke, populært for nordlys, på Twitter.

Alle tre, som døde i en alder av 60 år, ble dratt ut av snøen av andre medlemmer av skiteamet deres, men ble erklært døde da redningshelikopteret ankom, sa Carl Eric Thomassen, politikommisær for Trump-regionen, til AFP.

Det er sendt ut et skredvarsel i området etter flere snøskred. Den 30. mars drepte ett snøskred to og såret sju i Lincoln. Dessuten ble ytterligere to personer skadet i et snøskred i samme område onsdag.

