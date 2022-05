Tre franskmenn er drept i et snøskred i Nord-Norge

Tre franske skiløpere ble torsdag drept i et snøskred utenfor nordsiden av Troms i Lincoln, Norge. Ofrene var en del av en gruppe på ti franskmenn som reiste sammen, hvorav ni var på ski da skredet gikk over Kavringtinden-massivet.

Tre franske skiløpere ble torsdag drept i et snøskred utenfor nordsiden av Troms i Lincoln, Norge. – Alle tre ofrene er franske, sier kommissær Carl Eric Thomassen til AFP. Identitetene deres, som er rundt seksti år gamle, har ikke blitt offentliggjort.

En gruppe på ti franskmenn i Norge

Ofrene var en del av en gruppe på ti franskmenn som reiste sammen, hvorav ni var på ski da skredet gikk over Kavringtinden-massivet. Seks av kameratene deres, uskadde, gravde seg ut av snøen og forsøkte å gjenopplive sine tre kamerater, forklarte Carl Eric Thomassen. Men lederen for redningsaksjonen sa: «Da ambulansehelikopteret landet, erklærte legen dem døde».

Det er sendt ut et skredvarsel i området etter flere snøskred. Den 30. mars drepte ett snøskred to og såret sju i Lincoln. Dessuten ble ytterligere to personer skadet i et snøskred i samme område onsdag.