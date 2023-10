Tre kandidater kastet ut av Star Academy, showet er kort: Kontrovers rundt TF1-talentshowet

Kunngjøringen utløste et bombardement. Den nye sesongen er mindre enn en uke unna Nakshatra-akademiet, lørdag på TF1, ble de tre utvalgte kandidatene eliminert. Det sa en av dem til Suit Radio mandag, på betingelse av anonymitet. Informasjon bekreftet av Puremedias nettsted.

Han kaller seg Thomas og sier at han er valgt ut til å bli med i slottet Tammy-les-Lies for den nye sesongen av Star Academy. Han bekreftet sin tilstedeværelse i klassen 2023 21. september. Hun sier at hun møtte Endemols produksjonsteam, sendte henne mål for størrelsen på klærne under bonuser, tok videoopptak av kandidatene som presenterte og signerte kontrakter for hennes deltakelse i showet. Kort sagt, han var på sky ni og skjønte ikke hva som skjedde med ham.

Frem til 19. oktober virket alt normalt. I lørdagens beste sendetid visste han tittelen han måtte fremføre med et vanvittig sett og soloopptreden. Og så ble drømmen til et mareritt. 12 dager før starten av seriens nye sesong, fikk han vite at han ble avvist på grunn av budsjettbegrensninger. «Alt faller fra hverandre. På et øyeblikk ble alle drømmene mine knust. Handler for Nakshatra-akademiet Prøver veldig hardt. Jeg tror siden 3. mai sist Stjerne ACjeg drømmer Stjerne ACjeg lever Stjerne AC. Det er en veldig lang og fysisk og psykisk krevende castingprosess. […] De måtte redusere antall kringkastingsuker fra 13 til 11 uker, og derfor selvsagt antallet kandidater fra 16 til 13.Han forklarte på Sud Radio.

I tillegg kommer andre ugunstige elementer, forklarte kanalen til den avviste kandidaten. Den franske XVs tidlige flopp under Rugby-VM kostet kanalen mye annonseinntekter. Men den spente situasjonen mellom Israel og palestinerne har også innvirkning på annonseinntektene. Endelig ble den kommende ankomsten av TF1s svært bankable dyre program også forbedret. Alle tenker på inntekten bekreftet forrige helg Hemmelig historieEn annen stor begivenhet på 2000-tallet ble gjenopplivet av den ledende franske kanalen.

8.000 euro som kompensasjon

Bumedia registrerer at det utredes sesongavkorting ved TF1. Dersom dette skal bekreftes, bemerker nettstedet at det kun vil bli gjort «i margen, om en uke eller to».

I følge Telepensjonering, ville Thomas ha fått erstatning for ulykken sin. Han ville fått rundt 8000 euro. Ingenting kunne dempe skuffelsen hans. Han er sint på TF1, men ikke på produksjonsselskapet Endémol Nakshatra-akademiet. «Endemol var upåklagelig helt til slutten. De tok seg tid til å forklare med meg og gi (meg) psykologisk støtte. Det er ikke dem jeg klandrer og fordømmer i dag.

Fortsatt på eteren til Chut Radio tar «Thomas» igjen opp situasjonen til en annen kandidat som, i likhet med ham, ble eliminert i siste liten. Sistnevnte nyter dette eventyret enda verre. Han sa han var den yngste. «Hun trodde virkelig (Star Ek») at livet hennes kom til å endre seg litt. Hun har ligget i sengen i en uke og vil ikke engang snakke med foreldrene.

På tidspunktet for skriving av disse linjene har verken TF1 eller Endémol ennå uttalt seg om saken.