Tre Man City -spillere kan dra nytte av et nederlag for overføring av Harry Kane – Liam Wood

Det er mye for de som liker transfer -sagaer til middag i sommer – det er i Manchester.

Fire år senere er England -spissen Jadan Sancho nå A.C. Manchester United Spilleren endelig etter den tyske klubben Borussia Dortmund. Avtalt å spille ballen på en kontrakt på 72,9 millioner. Real Madrid -forsvarer Raphael kommer Deretter fulgte han Sancho gjennom dørene på Old Trafford.

Men når City of Manchester De har ennå ikke formelt offentliggjort sitt svar på den iøynefallende dobbeltsignaturen, og det iverksettes tiltak for å stoppe anklagen fra de på den røde siden av byen.

Faktisk, Pep Cardiola Nøkkeltall som er ansvarlige for overføringene på Etihad Stadium har lagt inn et bud på 100 millioner dollar til Aston Villa -talisten Jack Grilish.

Det var et vanvittig trekk å vente på, men det hadde innvirkning andre steder i markedet.

SoftSport forstår at det ikke er økonomisk mulig å registrere seg i byen hvis overføringen skal fortsette uten at midler frigjøres andre steder. Harry Kane I tillegg til ..

Selvfølgelig ble Englands kaptein opprinnelig ansett som et prioritert mål i stedet for Sergio Aguero.

Så her, la oss se på tre spillere som vil tjene mest hvis City ikke kan fullføre den store pengestokkstien:

Liam Delab

For alle tinkering og taktiske endringer, en ting er sikkert hvis du legger pennen på papir i Kane City. Vel to ting; Han starter, han scorer mål.

I det første tilfellet påvirker det en spiller (vi kommer tilbake senere – det vil si Gabriel Jesus) Men det handler ikke om de to lederne.

Litt lenger ned på Peking -linjen, nå i hvert fall den høyeste premien Liam Delab Han fortsetter å vise sin evne og løfte som akademispiller.

Hvis Kane fullfører flyttingen med klubbens godkjennelse, ville det ikke være utenfor muligheten for å se ham gå på vekstlån.

Imidlertid vil 18-åringen dukke opp for en større tid raskere enn forventet, og bølgen av mesterskapsinteresse i Delabagh kan stoppe byen.



(Bilde: Matt Dunham – Pool / Getty Images)



Bill Foton

Du trenger ikke å bli minnet om hvor talentfull noen er på Etihad Stadium eller utover Bill Foton Inneholder

I løpet av sine utviklings- og vekstår forlot Cardiola England -inntrykket forrige sesong – og belønningene var alt å se.

Mål, hjelpemidler, dråper og iøynefallende øyeblikk for å belyse et helt hus; Hvis det ikke nektes av infeksjon fra Govt-19.

På mellomlang til lang sikt er sjansen for at Greelish og Kane kommer inn på det dobbelte av den episke hastigheten en del av et munnvannsprogram som inkluderer Photon for klubben og landet.

Av de seks angripende nivåene som Cardiola støtter, er det imidlertid definitivt Kevin de Bruyne, Kane (eller Grilish) og fire andre.

Når du tar i betraktning kvalitet som Ilke Gundogan, Riyadh Mahrez, Bernardo Silva og Raheem Sterling, ville det ikke være en ligning å legge til fotonet på kort sikt – til tross for hans generasjonstalent.

Gabriel Jesus

Nesten halvparten av Esses Premier League -kamper for byen har kommet fra benken.

For det første hadde brasilianerne et allmektig oppdrag med å kapre Aguero – og scoret 260 mål på 390 kamper et tiår etter at han forlot Etihad Stadium i sommer.

Kanskje det ikke vil gå upåaktet hen, men ettersom ‘mangelen’ begynner forrige sesong, må Cardiola fortsatt være overbevist om at Jesus er mannen, og fylle de målgivende støvlene.

Hvis Kane Saga skriker uten en velkommen beslutning for City, kan 24-åringen få den siste sjansen til å erstatte ikoniske Argentina. Jesus må ta det.

