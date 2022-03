Tre nye Apple-klokker og overvåking av spillytelse forventes å bli bedre i år

De nye generasjonene av Apple Watch ligner hverandre. Med Series 7 har produsenten forstørret skjermen, men det var riktignok nyvinninger i resten. Veldig ydmyk. Vil det samme gjelde for serie 8? I følge Mark Curman betyr 2022 intet mindre enn det. Det største året i Apple Watch-historien siden den opprinnelige modellen !

Hans Nyhetsbrev Ukentlig bekrefter spåkone tidligere rykter om at Apple kommer til å lansere tre forskjellige modeller: Apple Watch Series 8, den nye Apple Watch SE og Watch for Athletes and Adventure Adventurers.

Hvis rekkevidden plutselig skal berike, kan Apple Watch Series 8 revolusjonere hva som helst på siden av helsesensorer, eller integrasjonen av et termometer vi allerede har nevnt. For serie 7. En ny kraftig brikke er også ventet, som vil endre seg fra dagens S7-brikke, som den faktisk vil bringe Ikke mye sammenlignet med S6 Apple Watch Series 6.

På den annen side er det veldig oppmuntrende, og Kurman nevner en stor oppdatering for å overvåke sportsaktivitet. Vil disse funksjonene bli gitt i den forrige serien også? Endelig kommer endelig Apple Watch Series 3 til høsten, noe som vil være en lettelse for utviklerne.

