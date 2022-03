Tre nye klokker i 2022?

2022 ville bli et travelt år for Apple Watch. I følge journalisten Mark Gurman, i nyhetsbrevet hans skrudd på publisert i Bloomberg, vil Apple presentere ikke mindre enn tre nye modeller i år: det vil være Apple Watch Series 8, en oppdatering til Apple Watch SE og en ny modell for ekstremsport. Apple Watch Series 3, som fortsatt selges på inngangsnivå, bør pensjoneres.

gjeldende rekkevidde

Apple Watch Series 8 kunne integrere et termometer som er i stand til å måle kroppstemperatur, men dette er ikke en sikkerhet, siden prosjektet har blitt forsinket. For blodtrykks- og glukosesensoren som har vært gjenstand for mange rykter de siste årene, måtte vi fortsatt vente. Mark Gurman på sin side kunngjør betydelig fremgang for overvåking av sportsaktivitet og raskere sjetonger som også bør gjelde den nye Apple Watch SE på startnivå. Designet må være nesten identisk. Når det gjelder klokken beregnet for ekstremsport, gir ikke Mark Gurman detaljer om de spesifikke egenskapene til denne nye modellen, men spesifiserer at Apple vil bruke et svært motstandsdyktig materiale plassert mellom gummien og gummien, lik det som finnes i G- av Cassius. Sjokkklokker.

Det er i september disse nye modellene skal kunngjøres. I mellomtiden, husk at det jevnlig er mulig å dra nytte av rabatter på noen titalls euro på alle modellene i gjeldende utvalg: du kan finne alle modellene i vår prissammenligning. Hvis budsjettet ditt tillater det, anbefaler vi deg å unngå Apple Watch Series 3 som begynner å bli lagt merke til alvorlige tegn på aldring.