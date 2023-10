Tre nye kvalifiseringer: En oppdatering om grupperingssituasjonen for EM 2024

Belgia, Portugal, Frankrike, Tyskland (vertsland). Nå Spania, Skottland og Tyrkia. Syv land har så langt bestilt billett til Euro 2024. Listen vil fortsette å vokse denne mandag og tirsdag.

Gruppe A

uten å spilleSkottland – Beseiret torsdag i Spania (2-0) – Kvalifisert denne søndag kveld… takket være de spanske spillerne. Nederlag for skottene mot Rosene eller deling av Norge var påkrevd. Og dette Spanjolene Kavi’s (0-1) gjorde jobben med et mål om å sikre EM-plassen. Det gjenstår å se hvem som topper denne gruppe A. Svar i november.

Gruppe B

der Frankrike Skal til Tyskland. Men for andreplassen er alt i mellom fortsatt mulig Hellas (12 poeng) og Nederland (9 poeng, en kamp mindre) møter hverandre denne mandagskvelden. For å unngå gresk tragedie, oransje Tap er forbudt. Et underskudd på fire mål ville matematisk sett at de mistet andreplassen.

Gruppe C

Vi sees på tirsdag for ukens sjokk: TheEngland vsItalia. Tre løver (13 poeng) med mulighet for å kvalifisere seg til Wembley: Dersom Ukraina (10 poeng) ikke vinner mot Malta, må de slå troppen eller nøye seg med uavgjort. Uansett resultat, må italienerne (10 poeng) og ukrainerne vente til november for å finne ut sin skjebne.

Gruppe D

Kofferten er i vesken Tyrkia selv (16 poeng), formalisert kvalifisering takket være hans seier i Latvia gjennom Akun, Dosun og Akturkoglu (4-0). Wales (10) og Kroatia (10) vil spille om andreplassen i november, med waliserne som har overtaket i både gjennomsnitts- og head-to-head-oppgjørene denne søndagen (2-1).

Gruppe E

jegAlbania Han var en oppmerksom observatør denne søndagskvelden. Den 62. rangerte nasjonen i FIFA kan kvalifisere seg til det andre EM i historien (etter 2016) hvis positive resultater oppstår i de to kampene som spilles. Men Tsjekkias knappe seier (1-0) mot Færøyene forsinket fristen.

Gruppe F

Belgia er allerede stille. derimot»Østerrike Bli med henne fra og med mandag. Forhåpentligvis må motstanderne våre på fredag ​​slå Aserbajdsjan, ellers vil ikke Sverige slå de røde djevlene.

Gruppe G

der Ungarn (13 poeng), overraskelsesleder foran Serbia (10), slutter seg til kvalifiseringsnasjonene på tirsdag hvis de slår Litauen. Serberne på sin side må vente til november.

Gruppe H

Likevel dominerer mye spenning denne gruppen Slovenia (16 poeng) og Danmark (16) Bare danskene kan kvalifisere seg fra denne tirsdagen, men med en kombinasjon av populære omstendigheter: i håp om å slå San Marino, holde Slovenia ubeseiret mot Nord-Irland og Kasakhstan uavgjort i Finland.

Gruppe I

Israels utsatte kamper har ødelagt alt. der sveitsisk (17 poeng) og Romania (13) Ta de to øverste plassene, men alle avgjøres i november. Vi vet at Hviterussland og Andorra – de to nederste i gruppen – er matematisk ute av løpet.

Gruppe J

Bak Portugal (21 poeng) er det hard konkurranse mellom Slovakia (13) og The Luxembourg (11) Hvem skal kjempe om en slags finale denne mandag kveld. Da har de bare to kamper til å spille.