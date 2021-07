Tre nye ruter ble lansert til det aerbaltiske Norge og Hellas

Det lettiske nasjonale flaggskipet Airboltic har besluttet å operere flyreiser fra den latviske hovedstaden Riga til to destinasjoner i Norge og en destinasjon i Hellas. I en uttalelse som ble utgitt i dag, sa Riga International Airport (RIX) -baserte flyselskap at de vil tilby to ukers flyreiser fra Riga til Trondheim lufthavn, Vernes (DRT) og Bergen lufthavn, Flesland (PGO).

For å dra nytte av en forbedring av sommerferien, sier All-Airbus A220-300-flyselskapet at den vil levere flyreiser fra Riga til den vakre greske øya Kos fra i dag. Kos ligger i det sørøstlige Egeerhavet, en tre-timers, 25-minutters flytur fra den latviske hovedstaden. Aerbaltic vil bare tilby flyreiser til Kos i sommermånedene og droppe av på slutten av sommerferieperioden.

Flyreiser til Norge og Kos

Når det gjelder de tre nye måtene, fungerer de som følger:

Fra Riga til Trondheim

Rontaheim lufthavn, den første flyplassen i Riga internasjonale lufthavn (RIX), blir luftet to ganger i uken fra 3. juli til Vornezh (DRT) Airbaltic. Hvis du ser på Aerbaltic-nettstedet for juli måned, vil det vise direkteflyvninger mellom Riga og Trondheim på lørdag. Flyet på en time og 55 minutter avgår fra Riga internasjonale lufthavn (RIX) kl 07:25 og ankommer Trondheim lufthavn Vorones (DRT) kl 08:20. Returen til Riga avgår DRT kl 09:00 og ankommer Rix kl 11:45.

Fra Riga til Bergen

Riga internasjonale lufthavn (RIX) Bergen lufthavn, Flesland (PGO) Airbaltic tilbyr to flyreiser i uken fra 3. juli. Den to-timers, fem minutters flyreisen går fra Riga internasjonale lufthavn (RIX) kl 12:55 og ankommer Bergen lufthavn i Flesland (BGO) kl. 14:00. Returen til Riga avgår PGO kl. 14:40 og ankommer Rix kl. 17:35. I likhet med Trondheim-flyet viser nettstedet til Aerbaltic bare en flytur i uken på en lørdag.

Riga Goes

Fra 3. juli vil Airboldic operere to flyreiser i uken mellom Riga internasjonale lufthavn (RIX) og Kos internasjonale lufthavn (KGS). Disse flyvningene vil operere på tirsdager og lørdager, med avgang fra Riga internasjonale lufthavn (RIX) kl 13:50 og ankommer Kos internasjonale lufthavn (KGS) kl 17:15. Returetappen til Latvia avgår KGS kl. 18:00 og ankommer RIX kl. 21:25.

Om mål

Trondheim, Norge

Med en litt fotgjengerby er det en glede å utforske Norges tredje største by som storfestasjon. Til tross for at de er under 200 000, har folk ikke en stor urban sans for Trondheim og er omgitt av fantastisk natur. Kafeer, restauranter og museer konkurrerer om oppmerksomheten din, mens fiskebåter kommer og går som de har gjort i århundrer. Trondheim er en av de viktigste studentbyene i Norge, og hjelper til med å gi en ungdommelig stemning.

Bergen, Norge

Brigen er hjemmet til UNESCOs verdensarvbygninger, og Bergen er en nedslitt by. Omgitt av syv fjell, blir Bergen ofte referert til som inngangsporten til de norske Fijordene. For besøkende tilbyr Bergen den beste blandingen av landskap, kultur og fargerikt byliv.

Kos, Hellas

Goose, som tilhører noen av de beste greske øystrendene, er en blanding av gammelt og nytt, der gamle greske ruiner dukker opp på de mest uventede stedene. Enten du er en historielærer eller vil henge på stranden, vil Kose leve opp til alle forventninger. Kosil tilbyr forfriskende sjømat fra kystkroken, og øya har en pulserende nattscene som vil holde deg underholdt langt ut på tidlig morgen.

Om aerobic

Siden beslutningen om å bli flyselskapet All-Airbus A220-300 har Airbolt raskt blitt den baltiske nasjonens valg, med fokus på Riga, Vilnius og Tallinn. Når du ser på flydata- og statistikknettstedet ch- Lufttransport, Airbnb har for øyeblikket 27 Airbus A220-300-fly, i gjennomsnitt 2,6 år gamle.

Baltic Carrier har også 23 A220-fly oppstilt med den europeiske flyprodusenten, noe som indikerer fremtidig vekst og nye ruter.

