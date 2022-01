Tre politifolk har forsøkt å forbli inaktive i drapet på afroamerikaneren George Floyd

Føderal rettsvesen startet torsdagens utvalg av jurymedlemmer for å avgjøre skylden til Du Tao, Alexander Queng og Thomas Lane, som er siktet for brudd på amerikanske lover om svartes «borgerrettigheter».

25. mai 2020, i Minneapolis, nord i USA, da George Floyd døde under kneet til sin kollega Derek Chao, ble de anklaget for ikke å hjelpe ham.

Den dagen ønsket fire politibetjenter å arrestere en 46 år gammel afroamerikaner som er mistenkt for å ha kjøpt en falsk sigarettpakke på 20 dollar. For å kontrollere denne mannen med en majestetisk status, overvant de ham på bakken, la ham håndjern, og hver tok sin stilling:

– Derek Chavez, en erfaren hvit politimann, knelte på nakken hans.

– Alexander den store, en ny svart rekrutt, slo seg ned i bakgården hans.

– Thomas Lane, en tretti år gammel hvit mann som nylig ble ansatt, holdt føttene hans.

– Du Tao, en amerikaner av asiatisk avstamning, har sittet i politiets varetekt i åtte år, i frykt for George Floyds skrik og å holde forbipasserende på avstand.

De var sånn i nesten ti minutter.

Scenen, som ble filmet og publisert på nettet, utløste massive protester mot rasisme og politibrutalitet i USA og utover, og gjenspeiler USAs rasistiske fortid.

“Bevisst uaktsomhet”

Minnesota-dommer Derek Chavez var rask med å tiltale for konspirasjon for å begå drap og drap mot kollegene sine. Den første rettssaken i denne sammenhengen var i vår og han ble dømt til 22 og ett og et halvt års fengsel. Rettssaken mot de tre andre starter i lokale domstoler 13. juni.

Samtidig tiltalte føderale påtalemyndigheter i mai fire tjenestemenn, inkludert George Floyd, for «krenking av sivile friheter», inkludert frihet og sikkerhet. Disse doble sakene er anerkjent i USA, men er relativt sjeldne, og gjenspeiler betydningen av denne ekstraordinære filen.

I desember erkjente Derek Chavez seg skyldig i dette føderale området, og innrømmet ansvaret for rollen for første gang i stykket.

Så de tre kollegene hans dukket opp uten ham torsdag i en føderal domstol i tvillingbyen Saint-Paul, Minneapolis, hvor sikkerheten er blitt styrket.

Ben Crump, en advokat som forsvarer slektningene til den avdøde, kommenterte at etterforskningen deres “markerer nok et viktig skritt i den lange og langsomme veien til rettferdighet for George Floyd og hans familie.”

Det skal påstås at trioen ikke brakte nødvendig bistand til førtiårene til tross for symptomene på medisinsk depresjon. «De unnlot bevisst å yte bistand til ham og handlet med bevisst uaktsomhet», heter det i tiltalen.

Doo Tao og Alexander Quinn anklaget George Floyd for å være bevisstløs og ikke pulserende og for ikke bevisst å blande seg inn for å forhindre Derek Chau i å “utøve urettferdig makt”.

Dokumentet spesifiserer ikke hvorfor Thomas Lane ikke ble målrettet av tiltalen, men han anbefalte to ganger Derek Chavez å gå på side med afroamerikaneren.

Alle tre nektet straffskyld. Begge nybegynnere bør understrekes under etterforskningen av Derek Chowdhury og hans 19 års erfaring i politiet. Tou Thao burde si at han fokuserte på forbipasserende og ikke på George Floyds tragedie.

Dommeren som var ansvarlig for rettssaken planla i to dager å velge ut tolv dommere og seks vikarer. Fredag ​​sparket han flere personer som sa at han ikke kunne være upartisk.

Sorenskriveren advarte mandag om at rettssaken vil vare i fire uker.