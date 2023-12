Tre tips for å varme opp hjemmet uten å skru opp varmen

Det er ingen liten besparelse, det er kjent! Enda mer i tider med økonomisk lavkonjunktur. Dessuten begrenser mange av oss energiforbruket så mye som mulig, spesielt ved å redusere oppvarmingen til fordel for tepper, større gensere og varmeovner for de som har en. Men visste du at det er noen veldig enkle tips som gjør at du kan opprettholde varmen i hjemmet ditt så mye som mulig og dermed hjelpe deg med å få noen grader celsius? Vi lagerfører:

Termiske gardiner Det er på tide å bytte ut enkeltlags gardiner og persienner Termiske gardiner. Den er laget av svært isolerende materialer som fungerer som en barriere, hindrer kulde i å komme inn i rommet, samtidig som den holder på varmen. I dag finnes det et stort antall av dem, i svært forskjellige stiler og farger, slik at du kan finne den som passer perfekt til interiørdesignet ditt! Takket være tykkelsen slipper disse gardinene i tillegg inn mindre lys, noe som gjør dem ideelle for soverommet. Energi: Er nyhetene gode? Kapittelutkast til unntak Dette kan imidlertid virke grunnleggende, Utelukkelser av dørprosjektet Virkelig effektiv. Enda mer for gamle dører hvor skinnen noen ganger er for stor… Det er riktignok ikke det mest estetiske og ikke alltid praktisk, men det er mulig å velge det Selvklebende versjonersom tilpasser seg perfekt til din dør og som du ikke vil se over tid! Praktisk dekorasjon vi er avhengige av Mykt teppeSom vil være veldig behagelig når man går barbeint og som også bevarer varmen på gulvet. Vi nøler heller ikke med å tenne lys når anledningen byr seg. Du vil fortelle deg selv at dette ikke er den svake varmen han avgir stearinlys Noe som vil utgjøre en forskjell, men hvis du fyrer flere av dem og isolerer godt innvendig vil de føles ekstra enkle. Pluss det gir et snev av fortrolighet som vi elsker! READ Hvilket land har bevilget flest midler til teknisk lindring under pandemien? Hvordan noen få ark med aluminium kan spare deg for nesten 200 euro i året