Tre tips for vellykkede julebilder på smarttelefonen

Farvel uskarpe bilder

Ofte er problemet med levende bilder at de mangler skarphet. Uflaks, det er bakgrunnen som er tydelig og onkel Andrés smil er uskarpt. Husk at i dag har de fleste smarttelefoner et oppsett. Sett fingeren på den delen av bildet du ønsker å gjøre skarpere og fokus oppnås på en brøkdel av et sekund, noe som reduserer risikoen for uskarpe bilder. Sjekk også om smarttelefonen din støtter optisk bildestabilisering. Dette er spesielt tilfellet for iPhone 13 og det meste av Samsung og Xiaomi. Dette sikrer at bilder og videoer er skarpe og stabile, selv når smarttelefonen er på farten.

Et vakkert lys

En annen frustrasjon som vi ofte ser når vi tar bilder med smarttelefonen er mangelen på lysstyrke. Dette er fordi en smarttelefons kamerasensor er mye mindre enn et kamera, noe som gjør opptak i dårlig lys vanskeligere. En ulempe som kan motvirkes ved å bytte til en spesiell nattmodus på smarttelefonen og aktivere fokuset som vil korrigere lysstyrken. Andre råd, filtre og applikasjoner (selv de telefonen din allerede er utstyrt med) som lar deg øke lysstyrken senere; dette kan lagre noen bilder som er for mørke …

Portretter som en proff

Det er en portrettmodus i de fleste smarttelefoner, men den brukes relativt lite, fordi de fleste opplever at det krever for mye innsats å mestre disse innstillingene, spesielt når du er i partymodus og fanger et spontant øyeblikk. Denne modusen er imidlertid veldig nyttig for vellykkede portretter, disse innstillingene gjør konturene uskarpe, optimer lysene … Ta deg tid til å utforske denne funksjonen slik at du kan tegne den når du vil fange smilet til barna dine eller de vakre øynene av moren din….

Et siste tips? Zoom inn ved å ta et skritt eller to fremover i stedet for å overdrive zoomen på smarttelefonen, da det alltid vil være kvalitetstap, og viktigst av alt, hold linsen ren ved å tørke av den regelmessig med en liten klut som den du bruker til briller .

