Tre uker etter det aborterte opprøret ble hensikten med Wagners milits i Hviterussland avslørt

«Treningsøkter med enheter av regionale tropper finner sted nær Asipovichi», øst i landet, påpekte det hviterussiske forsvarsdepartementet, da disse vernepliktige blant annet «lærer seg teknikker og taktikk for bevegelse på slagmarken. Skyting. «.

«Wagner-krigere spiller rollen som instruktører i flere militære disipliner», sier det hviterussiske departementet, som også la ut en video av øvelsene på YouTube.

«Det er ingen tvil om at dette har vært en veldig givende opplevelse for militæret vårt,» sier en tjenestemann i denne videoen. «Vi har ikke vært i krig siden slutten av krigen i Afghanistan,» la han til, med henvisning til den sovjetiske invasjonen av Afghanistan i 1979.

Wagners jagerfly har spilt en nøkkelrolle i den russiske offensiven i Ukraina, inkludert å være i spissen for det blodige slaget om den ødelagte byen Bagmouth som erobret Moskva i mai.

Den 24. juni okkuperte de det militære hovedkvarteret i Rostov-na-Don i Sør-Russland i flere timer og marsjerte flere hundre kilometer mot Moskva og rystet russisk makt.

Deres agitasjon ble avsluttet om kvelden 24. juni med samtykke fra Jevgenij Prigozhin, Wagners sjef, om å reise til Hviterussland. Dens krigere tilbød seg å slutte seg til vanlige tropper, vende tilbake til det sivile livet eller flytte til Hviterussland, hvis president Alexander Lukasjenko fungerte som mekler.

Prigozhins skjebne er fortsatt usikker, og Kreml erkjenner at de møtte ham i selskap med Wagners toppkommandører i slutten av juni, noen dager etter hans opprør. Fredag ​​la flere Telegram-kanaler ut et bilde av en mann som lignet ham på en seng i et telt foran Wagner-ikonet.