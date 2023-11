Tre unge palestinere skutt og skadet i USA: «Han avfyrte minst fire kuler uten å snakke med dem» | verden

I 20-årene gikk de «da de møtte en hvit mann bevæpnet med et håndvåpen» som «ikke snakket med dem og skjøt minst fire skudd før de tilsynelatende flyktet til fots», indikerte Burlington-politiet i en pressemelding sendt til AFP. . To av ofrene er i «stabil tilstand» og den tredje er «lider av flere skader», heter det.

De unge var i Burlington, 70 km fra den kanadiske grensen, for å tilbringe høsttakkefesten. – På dette tidspunktet er det ingen tilleggsinformasjon, som uttalelser eller kommentarer, som kan antyde et motiv for den mistenkte, sa politiet. Men ifølge presidenten, Joan Murad, «I dette belastede øyeblikket kan ingen se på denne handlingen uten å mistenke at det var en hatkriminalitet.» Politiet beskrev to av ofrene som iført tradisjonell keffiyeh på tidspunktet for angrepet.